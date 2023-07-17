17 июля 2023

Жителю Тюменской области вынесли приговор за экстремизм и антивоенные листовки

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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, клетка, арест, преступник, зал суда, полиция, задержание
Молодой человек получил три года лишения свободы (архивное фото) Фото:

Тоболяка Кирилла Мартюшева* приговорили к трем годам лишения свободы по статье «Экстремизм». Об этом, со ссылкой на пресс-службу РУ ФСБ по Тюменской области, сообщают СМИ.

«Сотрудниками ФСБ собраны материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении гражданина России Кирилла Мартюшева*, по факту его публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности посредством канала в Telegram. Молодой человек приговорен к трем годам лишения свободы», — со ссылкой на пресс-службу РУ ФСБ по Тюменской области сообщает ИА «Тюменская линия».

Мартюшев* размещал в своем telegram-канале видео с митинга, участники которого выступали с антигосударственной позицией. Позднее дома у молодого человека нашли антивоенные листовки.

Помимо лишения свободы молодой человек получил запрет на занятия деятельность, связанной с администрированием сайтов. Ранее URA.RU писало, что еще во время следствия тоболяка внесли в списки террористов и экстремистов.

*признан в РФ террористом и экстремистом.

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Тоболяка Кирилла Мартюшева* приговорили к трем годам лишения свободы по статье «Экстремизм». Об этом, со ссылкой на пресс-службу РУ ФСБ по Тюменской области, сообщают СМИ. «Сотрудниками ФСБ собраны материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении гражданина России Кирилла Мартюшева*, по факту его публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности посредством канала в Telegram. Молодой человек приговорен к трем годам лишения свободы», — со ссылкой на пресс-службу РУ ФСБ по Тюменской области сообщает ИА «Тюменская линия». Мартюшев* размещал в своем telegram-канале видео с митинга, участники которого выступали с антигосударственной позицией. Позднее дома у молодого человека нашли антивоенные листовки. Помимо лишения свободы молодой человек получил запрет на занятия деятельность, связанной с администрированием сайтов. Ранее URA.RU писало, что еще во время следствия тоболяка внесли в списки террористов и экстремистов. *признан в РФ террористом и экстремистом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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