Жителю Тюменской области вынесли приговор за экстремизм и антивоенные листовки

Молодой человек получил три года лишения свободы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тоболяка Кирилла Мартюшева* приговорили к трем годам лишения свободы по статье «Экстремизм». Об этом, со ссылкой на пресс-службу РУ ФСБ по Тюменской области, сообщают СМИ.

«Сотрудниками ФСБ собраны материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении гражданина России Кирилла Мартюшева*, по факту его публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности посредством канала в Telegram. Молодой человек приговорен к трем годам лишения свободы», — со ссылкой на пресс-службу РУ ФСБ по Тюменской области сообщает ИА «Тюменская линия».

Мартюшев* размещал в своем telegram-канале видео с митинга, участники которого выступали с антигосударственной позицией. Позднее дома у молодого человека нашли антивоенные листовки.

Помимо лишения свободы молодой человек получил запрет на занятия деятельность, связанной с администрированием сайтов. Ранее URA.RU писало, что еще во время следствия тоболяка внесли в списки террористов и экстремистов.

*признан в РФ террористом и экстремистом.