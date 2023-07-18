18 июля 2023
17 июля 2023

Синоптики обещают жаркую погоду в ЯНАО до конца рабочей недели

© Служба новостей «URA.RU»
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В некоторых районах округа температура воздуха прогреется до 30 градусов Фото:

Синоптики обещают жителям ЯНАО до конца рабочей недели жаркую погоду. По данным сервиса Gismeteo, в некоторых районах округа воздух прогреется до 30 градусов.

«В Новом Уренгое и Тарко-Сале температура воздуха днем составит +29, +30 градусов», — указано в прогнозе. К выходным столбики термометров поднимутся до +25, +26 градусов.

«В Салехарде и Ноябрьске днем будет +26, +28 градусов. Ночью ожидается температура до +16 градусов» — сообщает сервис. К выходным станет прохладнее — до +22 градусов.

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Синоптики обещают жителям ЯНАО до конца рабочей недели жаркую погоду. По данным сервиса Gismeteo, в некоторых районах округа воздух прогреется до 30 градусов. «В Новом Уренгое и Тарко-Сале температура воздуха днем составит +29, +30 градусов», — указано в прогнозе. К выходным столбики термометров поднимутся до +25, +26 градусов. «В Салехарде и Ноябрьске днем будет +26, +28 градусов. Ночью ожидается температура до +16 градусов» — сообщает сервис. К выходным станет прохладнее — до +22 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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