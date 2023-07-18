Синоптики обещают жаркую погоду в ЯНАО до конца рабочей недели

В некоторых районах округа температура воздуха прогреется до 30 градусов
Синоптики обещают жителям ЯНАО до конца рабочей недели жаркую погоду. По данным сервиса Gismeteo, в некоторых районах округа воздух прогреется до 30 градусов.
«В Новом Уренгое и Тарко-Сале температура воздуха днем составит +29, +30 градусов», — указано в прогнозе. К выходным столбики термометров поднимутся до +25, +26 градусов.
«В Салехарде и Ноябрьске днем будет +26, +28 градусов. Ночью ожидается температура до +16 градусов» — сообщает сервис. К выходным станет прохладнее — до +22 градусов.
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