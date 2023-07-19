МЧС хочет разрешить пользоваться любыми подземными укрытиями при военных конфликтах

МЧС планирует использование укрывать население в любых подземных сооружениях
МЧС России планирует использование любых подземных сооружений для укрытия населения при военных конфликтах. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков.
«Мы прорабатываем правовые механизмы использования любых сооружений подземного пространства для укрытия населения при военных конфликтах», — сказал Куренков на заседании в Совете Федерации, трансляция
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.