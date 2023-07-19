МЧС хочет разрешить пользоваться любыми подземными укрытиями при военных конфликтах

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Рейд с МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, пожарные, пожары
МЧС планирует использование укрывать население в любых подземных сооружениях Фото:

МЧС России планирует использование любых подземных сооружений для укрытия населения при военных конфликтах. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков.

«Мы прорабатываем правовые механизмы использования любых сооружений подземного пространства для укрытия населения при военных конфликтах», — сказал Куренков на заседании в Совете Федерации, трансляция ведется в соцсетях парламента. Он также предложил проверить все защитные технические сооружения в стране и оценить их состояние.

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МЧС России планирует использование любых подземных сооружений для укрытия населения при военных конфликтах. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков. «Мы прорабатываем правовые механизмы использования любых сооружений подземного пространства для укрытия населения при военных конфликтах», — сказал Куренков на заседании в Совете Федерации, трансляция ведется в соцсетях парламента. Он также предложил проверить все защитные технические сооружения в стране и оценить их состояние.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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