В Новом Уренгое столкнулись КАМАЗ, Lexus и ВАЗ, которому больше всех не повезло Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Новом Уренгое на улице Железнодорожная 19 июля произошло тройное ДТП с участием автомобилей КАМАЗ, Lexus и ВАЗ. Пассажир последнего доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО.

«В Новом Уренгое на улице Железнодорожная столкнулись три автомобиля, ВАЗ, КАМАЗ и Lexus. Пассажир автомобиля ВАЗ с различными травмами доставлен в медучреждение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».

На фото видно, что автомобиль ВАЗ практически развалился на части и, скорее всего, не подлежит восстановлению. Инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу депздрава по ЯНАО с просьбой уточнить информацию о состоянии здоровья пострадавшего. На момент публикации новости ответ не получен.

Автомобиль ВАЗ, пострадавший в аварии Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Ямала» — https://t.me/gibdd89/3783