18 июля 2023

В ЯНАО в результате тройного ДТП развалились «Жигули». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревяшки и снос дома. Нижневартовск, шестерка, брошенная машина
В Новом Уренгое столкнулись КАМАЗ, Lexus и ВАЗ, которому больше всех не повезло Фото:

В Новом Уренгое на улице Железнодорожная 19 июля произошло тройное ДТП с участием автомобилей КАМАЗ, Lexus и ВАЗ. Пассажир последнего доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО.

«В Новом Уренгое на улице Железнодорожная столкнулись три автомобиля, ВАЗ, КАМАЗ и Lexus. Пассажир автомобиля ВАЗ с различными травмами доставлен в медучреждение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».

На фото видно, что автомобиль ВАЗ практически развалился на части и, скорее всего, не подлежит восстановлению. Инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу депздрава по ЯНАО с просьбой уточнить информацию о состоянии здоровья пострадавшего. На момент публикации новости ответ не получен.

Автомобиль ВАЗ, пострадавший в аварии
Автомобиль ВАЗ, пострадавший в аварии
Фото:
Автомобиль Lexus, пострадавший в ДТП
Автомобиль Lexus, пострадавший в ДТП
Фото:

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В Новом Уренгое на улице Железнодорожная 19 июля произошло тройное ДТП с участием автомобилей КАМАЗ, Lexus и ВАЗ. Пассажир последнего доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО. «В Новом Уренгое на улице Железнодорожная столкнулись три автомобиля, ВАЗ, КАМАЗ и Lexus. Пассажир автомобиля ВАЗ с различными травмами доставлен в медучреждение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». На фото видно, что автомобиль ВАЗ практически развалился на части и, скорее всего, не подлежит восстановлению. Инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу депздрава по ЯНАО с просьбой уточнить информацию о состоянии здоровья пострадавшего. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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