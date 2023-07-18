В Новом Уренгое на улице Железнодорожная 19 июля произошло тройное ДТП с участием автомобилей КАМАЗ, Lexus и ВАЗ. Пассажир последнего доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО.
«В Новом Уренгое на улице Железнодорожная столкнулись три автомобиля, ВАЗ, КАМАЗ и Lexus. Пассажир автомобиля ВАЗ с различными травмами доставлен в медучреждение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала».
На фото видно, что автомобиль ВАЗ практически развалился на части и, скорее всего, не подлежит восстановлению. Инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу депздрава по ЯНАО с просьбой уточнить информацию о состоянии здоровья пострадавшего. На момент публикации новости ответ не получен.
В Новом Уренгое на улице Железнодорожная 19 июля произошло тройное ДТП с участием автомобилей КАМАЗ, Lexus и ВАЗ. Пассажир последнего доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД по ЯНАО. «В Новом Уренгое на улице Железнодорожная столкнулись три автомобиля, ВАЗ, КАМАЗ и Lexus. Пассажир автомобиля ВАЗ с различными травмами доставлен в медучреждение», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Ямала». На фото видно, что автомобиль ВАЗ практически развалился на части и, скорее всего, не подлежит восстановлению. Инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу депздрава по ЯНАО с просьбой уточнить информацию о состоянии здоровья пострадавшего. На момент публикации новости ответ не получен.