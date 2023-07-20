Тюменский бизнес может обогатиться на тендерах Росимущества. Скрин

МТУ Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выставило на продажу тысячи кубометров леса

21 июля 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Прибыль покупателя леса у Росимущества может составить до 60-100% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменские предприниматели, занимающиеся обработкой древесины, могут заработать, выкупив у тюменского управления Росимущества лес, срубленный в ходе промышленных работ в ХМАО. Торги проводятся на электронной площадке «Сбербанк АСТ». «На продажу выставлено 15 лотов, все разного объема и разной стоимости. Организатор торгов — межтерриториальное управление Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В составе большинства лотов присутствуют ценные породы древесины, такие как лиственница и кедр. Заявки принимаются до первого августа 2023 года», — говорится в сообщениях. Общая начальная стоимость всех лотов около 8,3 млн рублей. Суммарно во всех лотах содержится 1833,4 кубометра кедра. По информации, предоставленной URA.RU участниками тюменского рынка древесины, выход обрезной доски первого сорта составляет около 40% от начального объема. Цена одного кубометра такой доски на рынке составляет, по данным «Авито», около 16,5 тысяч рублей за кубометр. Доход при покупке, обработке и перепродаже кедра из всех лотов может дойти до отметки в 12,5 миллионов рублей. В документах, приложенных к торгам, поясняется, что всю древесину придется вывезти с территории ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области задержали контрабандиста, вывозившего лес в Казахстан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские предприниматели, занимающиеся обработкой древесины, могут заработать, выкупив у тюменского управления Росимущества лес, срубленный в ходе промышленных работ в ХМАО. Торги проводятся на электронной площадке «Сбербанк АСТ». «На продажу выставлено 15 лотов, все разного объема и разной стоимости. Организатор торгов — межтерриториальное управление Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В составе большинства лотов присутствуют ценные породы древесины, такие как лиственница и кедр. Заявки принимаются до первого августа 2023 года», — говорится в сообщениях. Общая начальная стоимость всех лотов около 8,3 млн рублей. Суммарно во всех лотах содержится 1833,4 кубометра кедра. По информации, предоставленной URA.RU участниками тюменского рынка древесины, выход обрезной доски первого сорта составляет около 40% от начального объема. Цена одного кубометра такой доски на рынке составляет, по данным «Авито», около 16,5 тысяч рублей за кубометр. Доход при покупке, обработке и перепродаже кедра из всех лотов может дойти до отметки в 12,5 миллионов рублей. В документах, приложенных к торгам, поясняется, что всю древесину придется вывезти с территории ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области задержали контрабандиста, вывозившего лес в Казахстан.