20 июля 2023

В пригороде Перми за 40 млн продают отель для свадеб на природе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, брак, молодожены, свадьба
В загородном комплексе отмечают корпоративы и свадьбы уже 10 лет Фото:

В пригороде Перми вблизи горнолыжного комплекса «Жебреи» продается комплекс «Парма», рассчитанный на проведение свадеб и других мероприятий. Цена актива — 40 миллионов рублей. В стоимость входят банкетный зал на сотню гостей и десять гостиничных номеров.

«Продается загородный комплекс „Парма“. Находится в 20 минутах езды от центра Перми, расположен вблизи горнолыжного комплекса „Жебреи“. Ежегодно проводится более 100 праздничных мероприятий — свадьбы, корпоративы, юбилеи, выпускные. Банкетный зал с ремонтом, мебелью и музыкальной аппаратурой на 120 человек, два гостевых дома, десять гостиничных номеров, баня-сауна с купелью, спортплощадка и ротонда для брачных церемоний. Цена — 40 млн рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что на рынке услуг комплекс работает 10 лет. Есть постоянная клиентская база, социальные сети и сайт. Настроена таргетированная реклама, что обеспечивает хороший клиентский трафик и стабильно высокий доход. Есть возможность расширения бизнеса благодаря расположенным по соседству земельным участкам. Продажа ведется от собственника.

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском поселке Протасы за 85 миллионов рублей продается элитный клуб. Новое здание со всеми коммуникациями выполнено в современном стиле, имеет большой номерной фонд, зону ресторана и конгресс-холл.

Банкетный зал загородного комплекса рассчитан на 120 человек
Банкетный зал загородного комплекса рассчитан на 120 человек
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пригороде Перми вблизи горнолыжного комплекса «Жебреи» продается комплекс «Парма», рассчитанный на проведение свадеб и других мероприятий. Цена актива — 40 миллионов рублей. В стоимость входят банкетный зал на сотню гостей и десять гостиничных номеров. «Продается загородный комплекс „Парма“. Находится в 20 минутах езды от центра Перми, расположен вблизи горнолыжного комплекса „Жебреи“. Ежегодно проводится более 100 праздничных мероприятий — свадьбы, корпоративы, юбилеи, выпускные. Банкетный зал с ремонтом, мебелью и музыкальной аппаратурой на 120 человек, два гостевых дома, десять гостиничных номеров, баня-сауна с купелью, спортплощадка и ротонда для брачных церемоний. Цена — 40 млн рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что на рынке услуг комплекс работает 10 лет. Есть постоянная клиентская база, социальные сети и сайт. Настроена таргетированная реклама, что обеспечивает хороший клиентский трафик и стабильно высокий доход. Есть возможность расширения бизнеса благодаря расположенным по соседству земельным участкам. Продажа ведется от собственника. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском поселке Протасы за 85 миллионов рублей продается элитный клуб. Новое здание со всеми коммуникациями выполнено в современном стиле, имеет большой номерной фонд, зону ресторана и конгресс-холл.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...