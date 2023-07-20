В загородном комплексе отмечают корпоративы и свадьбы уже 10 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пригороде Перми вблизи горнолыжного комплекса «Жебреи» продается комплекс «Парма», рассчитанный на проведение свадеб и других мероприятий. Цена актива — 40 миллионов рублей. В стоимость входят банкетный зал на сотню гостей и десять гостиничных номеров.

«Продается загородный комплекс „Парма“. Находится в 20 минутах езды от центра Перми, расположен вблизи горнолыжного комплекса „Жебреи“. Ежегодно проводится более 100 праздничных мероприятий — свадьбы, корпоративы, юбилеи, выпускные. Банкетный зал с ремонтом, мебелью и музыкальной аппаратурой на 120 человек, два гостевых дома, десять гостиничных номеров, баня-сауна с купелью, спортплощадка и ротонда для брачных церемоний. Цена — 40 млн рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что на рынке услуг комплекс работает 10 лет. Есть постоянная клиентская база, социальные сети и сайт. Настроена таргетированная реклама, что обеспечивает хороший клиентский трафик и стабильно высокий доход. Есть возможность расширения бизнеса благодаря расположенным по соседству земельным участкам. Продажа ведется от собственника.

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском поселке Протасы за 85 миллионов рублей продается элитный клуб. Новое здание со всеми коммуникациями выполнено в современном стиле, имеет большой номерной фонд, зону ресторана и конгресс-холл.

Банкетный зал загородного комплекса рассчитан на 120 человек Фото: сайт «Авито»