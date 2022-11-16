В пермской деревне продают элитный загородный клуб. Фото

17 ноября 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Здание продается за 85 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Протасах (поселок Култаевского сельского поселения Пермского края) продают загородный элитный клуб. Такое объявление появилось на сервисе Avito.ru. «Загородный элитный клуб в Протасах! Новое здание со всеми коммуникациями выполнено в современном стиле, имеет большой номерной фонд, зону ресторана, ресепшн, холл, конгресс-холл», — указано в объявлении. Автор также указал, что здание расположено в благоустроенном коттеджном поселке в 22 километрах от Перми. Рядом находится роща, тропа здоровья, термальные источники, конно-спортивные комплексы, страусиная ферма и всероссийская здравница. Здание предлагают эксплуатировать как гостиничный комплекс, профилакторий, больницу или спортивную базу. За трехэтажное здание продавец хочет получить 85 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что под Пермью появится новая база отдыха рядом с элитным поселком. Речь — о глэмпинге «Гастроли». Так выглядит загородный элитный клуб Avito.ru Он стоит «особняком» посреди рощи Avito.ru Внутри клуб выглядит менее элитно Avito.ru

В Протасах (поселок Култаевского сельского поселения Пермского края) продают загородный элитный клуб. Такое объявление появилось на сервисе Avito.ru. «Загородный элитный клуб в Протасах! Новое здание со всеми коммуникациями выполнено в современном стиле, имеет большой номерной фонд, зону ресторана, ресепшн, холл, конгресс-холл», — указано в объявлении. Автор также указал, что здание расположено в благоустроенном коттеджном поселке в 22 километрах от Перми. Рядом находится роща, тропа здоровья, термальные источники, конно-спортивные комплексы, страусиная ферма и всероссийская здравница. Здание предлагают эксплуатировать как гостиничный комплекс, профилакторий, больницу или спортивную базу. За трехэтажное здание продавец хочет получить 85 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что под Пермью появится новая база отдыха рядом с элитным поселком. Речь — о глэмпинге «Гастроли».