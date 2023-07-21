21 июля 2023
20 июля 2023

В окружной столице ЯНАО на четыре дня перекроют дорогу. Карта

В Салехарде в связи с дорожными работами перекроют движение по проспекту Молодежи
© Служба новостей «URA.RU»
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Кировский мост. Курган , дорожные работы, кировский мост
Движение будет закрыто с 22 по 25 июля Фото:

В Салехарде (ЯНАО) закроют для движения транспорта проспект Молодежи. В мэрии города сообщили, что с 22 по 25 июля там будут выполняться дорожные работы.

«Уважаемые жители и гости города, с 22 по 25 июля — перекрытие дорог в связи с работами по асфальтированию», — сообщает в официальном telegram-канале мэрия Салехарда. На карте, опубликованной в посте указано, что движение будет закрыто по проспекту Молодежи.

Ранее сообщалось, что в Салехарде (ЯНАО) с 17 по 30 июля закрыто движение по улице Губкина. Пресс-служба мэрии города пояснила, что это связано со строительством коллектора.

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В Салехарде (ЯНАО) закроют для движения транспорта проспект Молодежи. В мэрии города сообщили, что с 22 по 25 июля там будут выполняться дорожные работы. «Уважаемые жители и гости города, с 22 по 25 июля — перекрытие дорог в связи с работами по асфальтированию», — сообщает в официальном telegram-канале мэрия Салехарда. На карте, опубликованной в посте указано, что движение будет закрыто по проспекту Молодежи. Ранее сообщалось, что в Салехарде (ЯНАО) с 17 по 30 июля закрыто движение по улице Губкина. Пресс-служба мэрии города пояснила, что это связано со строительством коллектора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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