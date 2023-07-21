Движение будет закрыто с 22 по 25 июля
В Салехарде (ЯНАО) закроют для движения транспорта проспект Молодежи. В мэрии города сообщили, что с 22 по 25 июля там будут выполняться дорожные работы.
«Уважаемые жители и гости города, с 22 по 25 июля — перекрытие дорог в связи с работами по асфальтированию», — сообщает в официальном telegram-канале мэрия Салехарда. На карте, опубликованной в посте указано, что движение будет закрыто по проспекту Молодежи.
Ранее сообщалось, что в Салехарде (ЯНАО) с 17 по 30 июля закрыто движение по улице Губкина. Пресс-служба мэрии города пояснила, что это связано со строительством коллектора.
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