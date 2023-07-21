В Тюменской области снизилась стоимость аренды жилья

Упала средняя стоимость аренды как однокомнатных, так и двухкомнатных квартир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) в июле уменьшилась средняя стоимость аренды жилья. Об этом рассказала заместитель директора департамента аренды компании «Этажи» Дарья Хлыстова.

«Если в июне за однокомнатную квартиру в среднем платили 14,4 тысяч рублей, то в июле — 12,75 тысяч рублей. Такая же ситуация и по двухкомнатным квартирам. Средняя стоимость сданных в июне квартир была примерно 19,8 тысяч рублей, а в июле она снизилась до 14,75 тысяч рублей», — передают слова Хлыстовой журналисты «РБК Тюмень». Эксперт пояснила, что причиной такого явления стал активный приток студентов в связи с приближением учебного года.

Ранее URA.RU писало, за сколько можно снять квартиру в Тюмени студентам. Аренда жилья в пешей доступности от тюменских вузов оказалась в районе 9 — 57 тысяч рублей. За основу для подборки были взяты студии и однокомнатные квартиры.