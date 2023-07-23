23 июля 2023
22 июля 2023

Тюменцы стали вдвое чаще брать льготную ипотеку на новостройки

Тюмень вошла в топ-5 регионов банка ДОМ.РФ по объемам выданной льготной ипотеки на новое жилье
© Служба новостей «URA.RU»
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По данным ДОМ.РФ, тюменцы в 2023 году взяли льготных ипотечных кредитов на 1,8 млрд рублей Фото:

В Тюмени в 2023 году выдали вдвое больше льготных ипотечных кредитов, чем за первые шесть месяцев в 2022 году. Объем предоставленных кредитов на данный момент составляет 1,8 млрд рублей, сообщает банк ДОМ.РФ.

«Объем предоставленных кредитов в России составил 32,3 рублей — это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди регионов-лидеров по выдачам: Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Тюменская область», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В банке так же отмечают, что большинство клиентов покупают новостройки не с инвестиционными целями, а для своей семьи и детей. В Тюменском отделении банка ВТБ URA.RU сообщили, что у них количество выданных ипотек по льготным программам увеличилось в три раза с начала года. «В этом году мы фиксируем рост выдачи почти в 4 раза на ипотеку в целом», — добавил URA.RU управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

По данным агентства «Этажи», в структуре предложения двухкомнатные квартиры сейчас впервые обгоняют «однушки» почти на 0,5%. Ранее URA.RU рассказало, что аналитики «Этажей» предсказывают крах рынка загородной недвижимости в Тюмени.

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В Тюмени в 2023 году выдали вдвое больше льготных ипотечных кредитов, чем за первые шесть месяцев в 2022 году. Объем предоставленных кредитов на данный момент составляет 1,8 млрд рублей, сообщает банк ДОМ.РФ. «Объем предоставленных кредитов в России составил 32,3 рублей — это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди регионов-лидеров по выдачам: Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Тюменская область», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В банке так же отмечают, что большинство клиентов покупают новостройки не с инвестиционными целями, а для своей семьи и детей. В Тюменском отделении банка ВТБ URA.RU сообщили, что у них количество выданных ипотек по льготным программам увеличилось в три раза с начала года. «В этом году мы фиксируем рост выдачи почти в 4 раза на ипотеку в целом», — добавил URA.RU управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов. По данным агентства «Этажи», в структуре предложения двухкомнатные квартиры сейчас впервые обгоняют «однушки» почти на 0,5%. Ранее URA.RU рассказало, что аналитики «Этажей» предсказывают крах рынка загородной недвижимости в Тюмени.
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