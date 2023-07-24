Проект благоустройства парка в Ишиме признали лучшим на федеральном уровне

Ишим стал победителем Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды
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Объезд парковых зон Екатеринбурга в рамках рабочей группы по благоустройству, лето, парк зеленая роща
Победу Ишиму принес благоустроенный парк (архивное фото) Фото:

Ишим (Тюменская область) признан лучшим в своей категории во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук.

«Поздравляю коллег из Ишима. В категории „Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек“ город стал победителем в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Эксперты оценили проект благоустройства Березовой рощи в Ишиме», — написал Руслан Кухарук.

Эксперты поставили высокую оценку архитектурным и планировочным решениям, которые применили при разработке обустройства рощи. Без внимания не остались и мероприятия, направленные на сохранение историко-культурной и природной среды.

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Ишим (Тюменская область) признан лучшим в своей категории во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук. «Поздравляю коллег из Ишима. В категории „Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек“ город стал победителем в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Эксперты оценили проект благоустройства Березовой рощи в Ишиме», — написал Руслан Кухарук. Эксперты поставили высокую оценку архитектурным и планировочным решениям, которые применили при разработке обустройства рощи. Без внимания не остались и мероприятия, направленные на сохранение историко-культурной и природной среды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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