Проект благоустройства парка в Ишиме признали лучшим на федеральном уровне

Ишим стал победителем Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды

Победу Ишиму принес благоустроенный парк (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ишим (Тюменская область) признан лучшим в своей категории во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук.

«Поздравляю коллег из Ишима. В категории „Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек“ город стал победителем в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Эксперты оценили проект благоустройства Березовой рощи в Ишиме», — написал Руслан Кухарук.

Эксперты поставили высокую оценку архитектурным и планировочным решениям, которые применили при разработке обустройства рощи. Без внимания не остались и мероприятия, направленные на сохранение историко-культурной и природной среды.