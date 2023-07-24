Председатель тюменского избиркома раскрыл цели по явке на выборах губернатора

На выборах тюменского губернатора избирком намерен обеспечить явку минимум в 50 процентов. Об этом URA.RU сообщил председатель тюменской избирательной комиссии Игорь Халин.
«На явку как работали, так и, безусловно, будем работать. Явка чем больше — тем лучше. В любом случае, конечно, за 50% — это наша задача», — поделился Халин.
Председатель избиркома добавил, что для повышения явки будут использоваться традиционные способы агитации: брендированные автобусы, рекламные ролики на телевидении, реклама на радио. Ранее агентство сообщало о том, что команде Моора поставили задачу по проценту на губернаторских выборах-2023. Минимальный порог — 65% голосов.
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