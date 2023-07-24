Председатель тюменского избиркома раскрыл цели по явке на выборах губернатора

Тюменский избирком намерен обеспечить явку минимум в 50 процентов на губернаторских выборах

25 июля 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Игорь Халин намерен обеспечить явку не менее, чем в 50% на выборах губернатора Фото: Денис Моргунов © URA.RU На выборах тюменского губернатора избирком намерен обеспечить явку минимум в 50 процентов. Об этом URA.RU сообщил председатель тюменской избирательной комиссии Игорь Халин. «На явку как работали, так и, безусловно, будем работать. Явка чем больше — тем лучше. В любом случае, конечно, за 50% — это наша задача», — поделился Халин. Председатель избиркома добавил, что для повышения явки будут использоваться традиционные способы агитации: брендированные автобусы, рекламные ролики на телевидении, реклама на радио. Ранее агентство сообщало о том, что команде Моора поставили задачу по проценту на губернаторских выборах-2023. Минимальный порог — 65% голосов.

На выборах тюменского губернатора избирком намерен обеспечить явку минимум в 50 процентов. Об этом URA.RU сообщил председатель тюменской избирательной комиссии Игорь Халин. «На явку как работали, так и, безусловно, будем работать. Явка чем больше — тем лучше. В любом случае, конечно, за 50% — это наша задача», — поделился Халин. Председатель избиркома добавил, что для повышения явки будут использоваться традиционные способы агитации: брендированные автобусы, рекламные ролики на телевидении, реклама на радио. Ранее агентство сообщало о том, что команде Моора поставили задачу по проценту на губернаторских выборах-2023. Минимальный порог — 65% голосов.