24 июля 2023

Председатель тюменского избиркома раскрыл цели по явке на выборах губернатора

Тюменский избирком намерен обеспечить явку минимум в 50 процентов на губернаторских выборах
© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Халин. Тюмень , халин игорь
Игорь Халин намерен обеспечить явку не менее, чем в 50% на выборах губернатора Фото:

На выборах тюменского губернатора избирком намерен обеспечить явку минимум в 50 процентов. Об этом URA.RU сообщил председатель тюменской избирательной комиссии Игорь Халин.

«На явку как работали, так и, безусловно, будем работать. Явка чем больше — тем лучше. В любом случае, конечно, за 50% — это наша задача», — поделился Халин.

Председатель избиркома добавил, что для повышения явки будут использоваться традиционные способы агитации: брендированные автобусы, рекламные ролики на телевидении, реклама на радио. Ранее агентство сообщало о том, что команде Моора поставили задачу по проценту на губернаторских выборах-2023. Минимальный порог — 65% голосов.

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На выборах тюменского губернатора избирком намерен обеспечить явку минимум в 50 процентов. Об этом URA.RU сообщил председатель тюменской избирательной комиссии Игорь Халин. «На явку как работали, так и, безусловно, будем работать. Явка чем больше — тем лучше. В любом случае, конечно, за 50% — это наша задача», — поделился Халин. Председатель избиркома добавил, что для повышения явки будут использоваться традиционные способы агитации: брендированные автобусы, рекламные ролики на телевидении, реклама на радио. Ранее агентство сообщало о том, что команде Моора поставили задачу по проценту на губернаторских выборах-2023. Минимальный порог — 65% голосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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