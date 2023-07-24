24 июля 2023

В Тюмени больные анемией рискуют остаться без важного препарата

Из аптек Тюмени исчез препарат для лечения анемии «Феррум Лек»
© Служба новостей «URA.RU»
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Препарата «Феррум Лек» нет уже несколько месяцев в тюменских аптеках Фото:

Из аптек Тюмени исчез препарат «Феррум Лек», который врачи назначают при железодефиците. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько источников в фармакологической сфере. По их словам, препарата нет уже несколько месяцев.

«У нас в аптеке его давно нет, несколько месяцев. И у поставщиков он закончился», — рассказал провизор аптеки «Эконом».

В крупной сети аптек «Фармленд» корреспонденту URA.RU также подтвердили информацию о дефиците препарата. «В Тюмени поступлений пока не было. Препарата давно нет, а в связи с чем, такой информации нет. Может быть, на перерегистрации, либо что-то с документами, сырьем», — сообщили в «Фармленд».

В качестве аналога провизоры предлагают лекарство «Мальтофер». Но фармацевты призывают подбирать замену не самостоятельно, а после рекомендации врачей.

Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее в тюменских аптеках был замечен дефицит препарата от обезвоживания «Регидрон». Его назначают при отравлении или диарее для восполнения водно-солевого баланса.

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Из аптек Тюмени исчез препарат «Феррум Лек», который врачи назначают при железодефиците. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько источников в фармакологической сфере. По их словам, препарата нет уже несколько месяцев. «У нас в аптеке его давно нет, несколько месяцев. И у поставщиков он закончился», — рассказал провизор аптеки «Эконом». В крупной сети аптек «Фармленд» корреспонденту URA.RU также подтвердили информацию о дефиците препарата. «В Тюмени поступлений пока не было. Препарата давно нет, а в связи с чем, такой информации нет. Может быть, на перерегистрации, либо что-то с документами, сырьем», — сообщили в «Фармленд». В качестве аналога провизоры предлагают лекарство «Мальтофер». Но фармацевты призывают подбирать замену не самостоятельно, а после рекомендации врачей. Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее в тюменских аптеках был замечен дефицит препарата от обезвоживания «Регидрон». Его назначают при отравлении или диарее для восполнения водно-солевого баланса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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