В Тюмени больные анемией рискуют остаться без важного препарата

Из аптек Тюмени исчез препарат для лечения анемии «Феррум Лек»

25 июля 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Препарата «Феррум Лек» нет уже несколько месяцев в тюменских аптеках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из аптек Тюмени исчез препарат «Феррум Лек», который врачи назначают при железодефиците. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько источников в фармакологической сфере. По их словам, препарата нет уже несколько месяцев. «У нас в аптеке его давно нет, несколько месяцев. И у поставщиков он закончился», — рассказал провизор аптеки «Эконом». В крупной сети аптек «Фармленд» корреспонденту URA.RU также подтвердили информацию о дефиците препарата. «В Тюмени поступлений пока не было. Препарата давно нет, а в связи с чем, такой информации нет. Может быть, на перерегистрации, либо что-то с документами, сырьем», — сообщили в «Фармленд». В качестве аналога провизоры предлагают лекарство «Мальтофер». Но фармацевты призывают подбирать замену не самостоятельно, а после рекомендации врачей. Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее в тюменских аптеках был замечен дефицит препарата от обезвоживания «Регидрон». Его назначают при отравлении или диарее для восполнения водно-солевого баланса.

Из аптек Тюмени исчез препарат «Феррум Лек», который врачи назначают при железодефиците. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько источников в фармакологической сфере. По их словам, препарата нет уже несколько месяцев. «У нас в аптеке его давно нет, несколько месяцев. И у поставщиков он закончился», — рассказал провизор аптеки «Эконом». В крупной сети аптек «Фармленд» корреспонденту URA.RU также подтвердили информацию о дефиците препарата. «В Тюмени поступлений пока не было. Препарата давно нет, а в связи с чем, такой информации нет. Может быть, на перерегистрации, либо что-то с документами, сырьем», — сообщили в «Фармленд». В качестве аналога провизоры предлагают лекарство «Мальтофер». Но фармацевты призывают подбирать замену не самостоятельно, а после рекомендации врачей. Агентство направило запрос в Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее в тюменских аптеках был замечен дефицит препарата от обезвоживания «Регидрон». Его назначают при отравлении или диарее для восполнения водно-солевого баланса.