В ЯНАО пройдет региональный этап главного конкурса управленцев страны

В ЯНАО стартовал пятый этап всероссийского конкурса управленцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЯНАО стартовал пятый этап конкурса «Лидеры России» в котором примут участие три ямальские команды. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Стартовал региональный этап пятого сезона конкурса управленцев „Лидеры России“, впервые включенного в конкурсную программу. Важность нововведения обсуждалась на заседании наблюдательного совета АНО „Россия — страна возможностей“ под председательством президента РФ Владимира Путина», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Ямал будет представлен тремя командами.

Конкурсантам предложено решить одну из задач, актуальных для региона. Ямальцам предлагается комплексно изучить вопрос кадрового обеспечения и провести анализ социальной сферы. До 27 июля конкурсанты сформируют команды до 10 человек. До 9 августа задание должно быть выполнено, после чего его оценят эксперты.

Ранее URA.RU рассказало, что более одной тысячи управленцев из ЯНАО захотели принять участие в конкурсе. Всего, за пять сезонов, через конкурс прошло пять с половиной тысяч управленцев с Ямала.