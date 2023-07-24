24 июля 2023

В ЯНАО пройдет региональный этап главного конкурса управленцев страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Лидеры России 2022. Москва, лидеры россии
В ЯНАО стартовал пятый этап всероссийского конкурса управленцев Фото:

В ЯНАО стартовал пятый этап конкурса «Лидеры России» в котором примут участие три ямальские команды. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Стартовал региональный этап пятого сезона конкурса управленцев „Лидеры России“, впервые включенного в конкурсную программу. Важность нововведения обсуждалась на заседании наблюдательного совета АНО „Россия — страна возможностей“ под председательством президента РФ Владимира Путина», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Ямал будет представлен тремя командами.

Конкурсантам предложено решить одну из задач, актуальных для региона. Ямальцам предлагается комплексно изучить вопрос кадрового обеспечения и провести анализ социальной сферы. До 27 июля конкурсанты сформируют команды до 10 человек. До 9 августа задание должно быть выполнено, после чего его оценят эксперты.

Ранее URA.RU рассказало, что более одной тысячи управленцев из ЯНАО захотели принять участие в конкурсе. Всего, за пять сезонов, через конкурс прошло пять с половиной тысяч управленцев с Ямала.

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В ЯНАО стартовал пятый этап конкурса «Лидеры России» в котором примут участие три ямальские команды. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «Стартовал региональный этап пятого сезона конкурса управленцев „Лидеры России“, впервые включенного в конкурсную программу. Важность нововведения обсуждалась на заседании наблюдательного совета АНО „Россия — страна возможностей“ под председательством президента РФ Владимира Путина», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Ямал будет представлен тремя командами. Конкурсантам предложено решить одну из задач, актуальных для региона. Ямальцам предлагается комплексно изучить вопрос кадрового обеспечения и провести анализ социальной сферы. До 27 июля конкурсанты сформируют команды до 10 человек. До 9 августа задание должно быть выполнено, после чего его оценят эксперты. Ранее URA.RU рассказало, что более одной тысячи управленцев из ЯНАО захотели принять участие в конкурсе. Всего, за пять сезонов, через конкурс прошло пять с половиной тысяч управленцев с Ямала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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