В Ноябрьске (ЯНАО) водитель «Жигулей» неоднократно выполнял опасные развороты возле пешеходного перехода. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что из-за этого дети боялись перейти дорогу.
«Из за него дети боялись подойти к пешеходному переходу. Изначально таких было двое», — сообщил пользователь telegram-каналу «Ноябрьск Online».
В комментариях подписчики, предположили, что действие происходило возле места, где всегда гуляет много детей. «Это же детский парк! Там всегда много детей! Докрутится… ГИБДД ему в помощь!!!», — написала Олеся.
Корреспондент URA.RU направил запрос в управление МВД по ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.