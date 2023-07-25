25 июля 2023
24 июля 2023

В Ноябрьске водитель напугал детей, исполняя опасные трюки возле пешеходного перехода. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети боялись перейти дорогу из-за опасных трюков водителя легковушки Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) водитель «Жигулей» неоднократно выполнял опасные развороты возле пешеходного перехода. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что из-за этого дети боялись перейти дорогу.

«Из за него дети боялись подойти к пешеходному переходу. Изначально таких было двое», — сообщил пользователь telegram-каналу «Ноябрьск Online».

В комментариях подписчики, предположили, что действие происходило возле места, где всегда гуляет много детей. «Это же детский парк! Там всегда много детей! Докрутится… ГИБДД ему в помощь!!!», — написала Олеся.

Корреспондент URA.RU направил запрос в управление МВД по ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.

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В Ноябрьске (ЯНАО) водитель «Жигулей» неоднократно выполнял опасные развороты возле пешеходного перехода. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что из-за этого дети боялись перейти дорогу. «Из за него дети боялись подойти к пешеходному переходу. Изначально таких было двое», — сообщил пользователь telegram-каналу «Ноябрьск Online». В комментариях подписчики, предположили, что действие происходило возле места, где всегда гуляет много детей. «Это же детский парк! Там всегда много детей! Докрутится… ГИБДД ему в помощь!!!», — написала Олеся. Корреспондент URA.RU направил запрос в управление МВД по ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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