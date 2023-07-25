В Ноябрьске водитель напугал детей, исполняя опасные трюки возле пешеходного перехода. Скрин

26 июля 2023 в 00:44 Размер текста - 17 +

Дети боялись перейти дорогу из-за опасных трюков водителя легковушки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) водитель «Жигулей» неоднократно выполнял опасные развороты возле пешеходного перехода. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что из-за этого дети боялись перейти дорогу. «Из за него дети боялись подойти к пешеходному переходу. Изначально таких было двое», — сообщил пользователь telegram-каналу «Ноябрьск Online». В комментариях подписчики, предположили, что действие происходило возле места, где всегда гуляет много детей. «Это же детский парк! Там всегда много детей! Докрутится… ГИБДД ему в помощь!!!», — написала Олеся. Корреспондент URA.RU направил запрос в управление МВД по ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил. Скрин: telegram-канал «Ноябрьск Online» Скрин: telegram-канал «Ноябрьск Online» Скрин: telegram-канал «Ноябрьск Online»

В Ноябрьске (ЯНАО) водитель «Жигулей» неоднократно выполнял опасные развороты возле пешеходного перехода. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что из-за этого дети боялись перейти дорогу. «Из за него дети боялись подойти к пешеходному переходу. Изначально таких было двое», — сообщил пользователь telegram-каналу «Ноябрьск Online». В комментариях подписчики, предположили, что действие происходило возле места, где всегда гуляет много детей. «Это же детский парк! Там всегда много детей! Докрутится… ГИБДД ему в помощь!!!», — написала Олеся. Корреспондент URA.RU направил запрос в управление МВД по ЯНАО. На момент публикации ответ не поступил.