В Тюмени детям приходится выбирать опасный путь в школу из-за отсутствия тротуаров

28 июля 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Из-за отсутствия тротуаров тюменцам приходится ходить по дороге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени в микрорайоне Березняковский из-за отсутствия тротуаров детям и их родителям приходится ходить по дороге. Об этом в комментариях у мэра города Руслана Кухарука сообщила местная жительница. «Родители микрорайона Березняковский просят обратить внимание, что нет тротуаров по улице Планетарной. Дети в школу и со школы идут по дороге», — написал пользовательница Марика в соцсети «ВКонтакте». Официальная группа мэрии сообщила, что потребность в разработке документов на устройство тротуаров в данном микрорайоне была заявлена, однако ее не согласовали для включения в проект бюджета Тюмени на текущий год. «Выполнение мероприятий по разработке проектной документации с последующим выполнением строительно-монтажных работ будет планироваться на перспективный период, после определения источника финансирования», — добавили в группе «Тюмень — наш дом».

В Тюмени в микрорайоне Березняковский из-за отсутствия тротуаров детям и их родителям приходится ходить по дороге. Об этом в комментариях у мэра города Руслана Кухарука сообщила местная жительница. «Родители микрорайона Березняковский просят обратить внимание, что нет тротуаров по улице Планетарной. Дети в школу и со школы идут по дороге», — написал пользовательница Марика в соцсети «ВКонтакте». Официальная группа мэрии сообщила, что потребность в разработке документов на устройство тротуаров в данном микрорайоне была заявлена, однако ее не согласовали для включения в проект бюджета Тюмени на текущий год. «Выполнение мероприятий по разработке проектной документации с последующим выполнением строительно-монтажных работ будет планироваться на перспективный период, после определения источника финансирования», — добавили в группе «Тюмень — наш дом».