В Тюмени детям приходится выбирать опасный путь в школу из-за отсутствия тротуаров

В Тюмени в микрорайоне Березняковский из-за отсутствия тротуаров детям и их родителям приходится ходить по дороге. Об этом в комментариях у мэра города Руслана Кухарука сообщила местная жительница.
«Родители микрорайона Березняковский просят обратить внимание, что нет тротуаров по улице Планетарной. Дети в школу и со школы идут по дороге», — написал пользовательница Марика в соцсети «ВКонтакте».
Официальная группа мэрии сообщила, что потребность в разработке документов на устройство тротуаров в данном микрорайоне была заявлена, однако ее не согласовали для включения в проект бюджета Тюмени на текущий год. «Выполнение мероприятий по разработке проектной документации с последующим выполнением строительно-монтажных работ будет планироваться на перспективный период, после определения источника финансирования», — добавили в группе «Тюмень — наш дом».
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