В Тюмени детям приходится выбирать опасный путь в школу из-за отсутствия тротуаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт дорог и тротуаров в Екатеринбурге, пешеходная зона, недоделки, мост на жби, малышевский мост
Из-за отсутствия тротуаров тюменцам приходится ходить по дороге Фото:

В Тюмени в микрорайоне Березняковский из-за отсутствия тротуаров детям и их родителям приходится ходить по дороге. Об этом в комментариях у мэра города Руслана Кухарука сообщила местная жительница.

«Родители микрорайона Березняковский просят обратить внимание, что нет тротуаров по улице Планетарной. Дети в школу и со школы идут по дороге», — написал пользовательница Марика в соцсети «ВКонтакте».

Официальная группа мэрии сообщила, что потребность в разработке документов на устройство тротуаров в данном микрорайоне была заявлена, однако ее не согласовали для включения в проект бюджета Тюмени на текущий год. «Выполнение мероприятий по разработке проектной документации с последующим выполнением строительно-монтажных работ будет планироваться на перспективный период, после определения источника финансирования», — добавили в группе «Тюмень — наш дом».

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в микрорайоне Березняковский из-за отсутствия тротуаров детям и их родителям приходится ходить по дороге. Об этом в комментариях у мэра города Руслана Кухарука сообщила местная жительница. «Родители микрорайона Березняковский просят обратить внимание, что нет тротуаров по улице Планетарной. Дети в школу и со школы идут по дороге», — написал пользовательница Марика в соцсети «ВКонтакте». Официальная группа мэрии сообщила, что потребность в разработке документов на устройство тротуаров в данном микрорайоне была заявлена, однако ее не согласовали для включения в проект бюджета Тюмени на текущий год. «Выполнение мероприятий по разработке проектной документации с последующим выполнением строительно-монтажных работ будет планироваться на перспективный период, после определения источника финансирования», — добавили в группе «Тюмень — наш дом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...