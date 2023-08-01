Песков заявил о нюансах вступления новых стран в БРИКС

Песков: вопросы возможного расширения БРИКС будут обсуждаться на предстоящем саммите

01 августа 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Тема расширения БРИКС стоит на повестке дня, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU На предстоящем саммите БРИКС страны-члены союза рассмотрят вопросы о вступлении новых стран в организацию. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Действительно, тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня, в том числе в повестке грядущего саммита. Это очень важная тема, потому что мы видим, что все больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе. В рамках БРИКС существуют нюансы среди членов относительно расширения, и все они будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

На предстоящем саммите БРИКС страны-члены союза рассмотрят вопросы о вступлении новых стран в организацию. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Действительно, тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня, в том числе в повестке грядущего саммита. Это очень важная тема, потому что мы видим, что все больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе. В рамках БРИКС существуют нюансы среди членов относительно расширения, и все они будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.