Песков заявил о нюансах вступления новых стран в БРИКС

Песков: вопросы возможного расширения БРИКС будут обсуждаться на предстоящем саммите
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Тема расширения БРИКС стоит на повестке дня, заявил Дмитрий Песков Фото:

На предстоящем саммите БРИКС страны-члены союза рассмотрят вопросы о вступлении новых стран в организацию. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня, в том числе в повестке грядущего саммита. Это очень важная тема, потому что мы видим, что все больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе. В рамках БРИКС существуют нюансы среди членов относительно расширения, и все они будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

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На предстоящем саммите БРИКС страны-члены союза рассмотрят вопросы о вступлении новых стран в организацию. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Действительно, тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня, в том числе в повестке грядущего саммита. Это очень важная тема, потому что мы видим, что все больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе. В рамках БРИКС существуют нюансы среди членов относительно расширения, и все они будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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