01 августа 2023

Бойцы в зоне СВО поблагодарили губернатора Моора за ружье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, военные, квадрокоптер, разведка,  дрон
Антидроновое ружье позволит бойцам бороться с квадрокоптерами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тюменские зенитчики, находящиеся в зоне СВО, поблагодарили губернатора Александра Моора за доставленное им антидроновое ружье. Об этом сообщает информационный центра правительства региона.

«Александр Викторович, спасибо вам от всего личного состава. Будем выполнять все поставленные задачи на оценку „пять“. Спасибо вам большое, будем работать», — приводит инфоцентр слова бойца с позывным «Зенит».

Власти отметили, что зенитно-ракетная батарея, в которой служат жители Тюменской области, с первых дней принимает активное участие в СВО. Подавитель беспилотников позволит вывести из строя квадрокоптеры противника.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменские зенитчики, находящиеся в зоне СВО, поблагодарили губернатора Александра Моора за доставленное им антидроновое ружье. Об этом сообщает информационный центра правительства региона. «Александр Викторович, спасибо вам от всего личного состава. Будем выполнять все поставленные задачи на оценку „пять“. Спасибо вам большое, будем работать», — приводит инфоцентр слова бойца с позывным «Зенит». Власти отметили, что зенитно-ракетная батарея, в которой служат жители Тюменской области, с первых дней принимает активное участие в СВО. Подавитель беспилотников позволит вывести из строя квадрокоптеры противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...