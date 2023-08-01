Бойцы в зоне СВО поблагодарили губернатора Моора за ружье

02 августа 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Антидроновое ружье позволит бойцам бороться с квадрокоптерами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тюменские зенитчики, находящиеся в зоне СВО, поблагодарили губернатора Александра Моора за доставленное им антидроновое ружье. Об этом сообщает информационный центра правительства региона. «Александр Викторович, спасибо вам от всего личного состава. Будем выполнять все поставленные задачи на оценку „пять“. Спасибо вам большое, будем работать», — приводит инфоцентр слова бойца с позывным «Зенит». Власти отметили, что зенитно-ракетная батарея, в которой служат жители Тюменской области, с первых дней принимает активное участие в СВО. Подавитель беспилотников позволит вывести из строя квадрокоптеры противника.

Тюменские зенитчики, находящиеся в зоне СВО, поблагодарили губернатора Александра Моора за доставленное им антидроновое ружье. Об этом сообщает информационный центра правительства региона. «Александр Викторович, спасибо вам от всего личного состава. Будем выполнять все поставленные задачи на оценку „пять“. Спасибо вам большое, будем работать», — приводит инфоцентр слова бойца с позывным «Зенит». Власти отметили, что зенитно-ракетная батарея, в которой служат жители Тюменской области, с первых дней принимает активное участие в СВО. Подавитель беспилотников позволит вывести из строя квадрокоптеры противника.