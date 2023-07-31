Больше половины челябинцев отказались от стиля Барби

Больше половины жителей Челябинска отказались от стиля Барби. Как сообщили в пресс-службе платформы «Авито Услуги», опрошенные поддержали тренд на естественную красоту.
«Против заданных Барби стандартов красоты выступили больше половины опрошенных челябинцев. Многие жители считают, что избранный для куклы стиль нереалистичен», — отметили в «Авито».
Жители довольны своей внешностью. О том, что стандартов красоты Барби достичь невозможно, заявили 43% участников опроса. При этом 35% с первой группой не согласны и полагают, что к идеалам куклы приблизиться все же в человеческих силах. Треть опрошенных не стали присоединяться ни к одной из групп с крайними точками зрения.
Женщины чаще мужчин (53% против 46%) в ходе опроса проявляли уверенность в том, что любые стандарты красоты слишком идеальны и следовать им не имеет смысла. Такой же позиции придерживались представители старшего поколения в возрасте от 45 лет. Примерно каждый пятый признался, что стандарты давят и соответствовать им достаточно сложно.
По данным проведенного исследования, 53% челябинцев своей внешностью довольны. Почти две трети, 61%, выбрали позицию, согласно которой естественная красота в тренде, поэтому косметические процедуры вовсе не обязательны. В то же время респонденты согласились с мнением о том, что внешняя красота и соответствие принятым нормам всегда будут привлекать внимание окружающих.
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