04 августа 2023
03 августа 2023

Жителей Тюмени ждут захватывающие приключения от работы грузчиком в Крыму

Жителей Тюмени приглашают работать грузчиками на склады конфет в Крыму
© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатель обещает тюменцам новый опыт и захватывающие приключения Фото:

Жителям Тюмени предлагается вахтовая работа грузчиком на складах конфет в Крыму и Москве. В вакансии на портале Avito работодатель обещает будущим сотрудникам исполнение мечты о новом опыте и захватывающих приключениях.

«Твоя мечта о новом опыте и захватывающих приключениях может стать реальностью прямо сейчас! Мы ищем грузчиков для работы на складах конфет. Мы отказываемся от скучных и монотонных работ на вахте и предлагаем тебе уникальную возможность работать в Москве и Крыму, где все наоборот», — говорится в объявлении на сайте.

Работодатель обещает оплату проезда к месту работы, бесплатное питание в формате шведского стола и проживание. Будущий сотрудник может выбрать продолжительность вахты — 45, 55 или 65 дней. Уровень заработной платы — от 75 до 99 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменская компания предлагает местным подросткам заработать, упаковывая банные веники. За труд обещают платить до пяти тысяч рублей.

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Жителям Тюмени предлагается вахтовая работа грузчиком на складах конфет в Крыму и Москве. В вакансии на портале Avito работодатель обещает будущим сотрудникам исполнение мечты о новом опыте и захватывающих приключениях. «Твоя мечта о новом опыте и захватывающих приключениях может стать реальностью прямо сейчас! Мы ищем грузчиков для работы на складах конфет. Мы отказываемся от скучных и монотонных работ на вахте и предлагаем тебе уникальную возможность работать в Москве и Крыму, где все наоборот», — говорится в объявлении на сайте. Работодатель обещает оплату проезда к месту работы, бесплатное питание в формате шведского стола и проживание. Будущий сотрудник может выбрать продолжительность вахты — 45, 55 или 65 дней. Уровень заработной платы — от 75 до 99 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что тюменская компания предлагает местным подросткам заработать, упаковывая банные веники. За труд обещают платить до пяти тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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