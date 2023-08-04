Жителей Тюмени ждут захватывающие приключения от работы грузчиком в Крыму

Жителям Тюмени предлагается вахтовая работа грузчиком на складах конфет в Крыму и Москве. В вакансии на портале Avito работодатель обещает будущим сотрудникам исполнение мечты о новом опыте и захватывающих приключениях.
«Твоя мечта о новом опыте и захватывающих приключениях может стать реальностью прямо сейчас! Мы ищем грузчиков для работы на складах конфет. Мы отказываемся от скучных и монотонных работ на вахте и предлагаем тебе уникальную возможность работать в Москве и Крыму, где все наоборот», — говорится в объявлении на сайте.
Работодатель обещает оплату проезда к месту работы, бесплатное питание в формате шведского стола и проживание. Будущий сотрудник может выбрать продолжительность вахты — 45, 55 или 65 дней. Уровень заработной платы — от 75 до 99 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что тюменская компания предлагает местным подросткам заработать, упаковывая банные веники. За труд обещают платить до пяти тысяч рублей.
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