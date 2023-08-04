Жителей Тюмени ждут захватывающие приключения от работы грузчиком в Крыму

Жителей Тюмени приглашают работать грузчиками на склады конфет в Крыму

05 августа 2023 в 05:08 Размер текста - 17 +

Работодатель обещает тюменцам новый опыт и захватывающие приключения Фото: Анна Майорова © URA.RU Жителям Тюмени предлагается вахтовая работа грузчиком на складах конфет в Крыму и Москве. В вакансии на портале Avito работодатель обещает будущим сотрудникам исполнение мечты о новом опыте и захватывающих приключениях. «Твоя мечта о новом опыте и захватывающих приключениях может стать реальностью прямо сейчас! Мы ищем грузчиков для работы на складах конфет. Мы отказываемся от скучных и монотонных работ на вахте и предлагаем тебе уникальную возможность работать в Москве и Крыму, где все наоборот», — говорится в объявлении на сайте. Работодатель обещает оплату проезда к месту работы, бесплатное питание в формате шведского стола и проживание. Будущий сотрудник может выбрать продолжительность вахты — 45, 55 или 65 дней. Уровень заработной платы — от 75 до 99 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что тюменская компания предлагает местным подросткам заработать, упаковывая банные веники. За труд обещают платить до пяти тысяч рублей.

Жителям Тюмени предлагается вахтовая работа грузчиком на складах конфет в Крыму и Москве. В вакансии на портале Avito работодатель обещает будущим сотрудникам исполнение мечты о новом опыте и захватывающих приключениях. «Твоя мечта о новом опыте и захватывающих приключениях может стать реальностью прямо сейчас! Мы ищем грузчиков для работы на складах конфет. Мы отказываемся от скучных и монотонных работ на вахте и предлагаем тебе уникальную возможность работать в Москве и Крыму, где все наоборот», — говорится в объявлении на сайте. Работодатель обещает оплату проезда к месту работы, бесплатное питание в формате шведского стола и проживание. Будущий сотрудник может выбрать продолжительность вахты — 45, 55 или 65 дней. Уровень заработной платы — от 75 до 99 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что тюменская компания предлагает местным подросткам заработать, упаковывая банные веники. За труд обещают платить до пяти тысяч рублей.