05 августа 2023
04 августа 2023

На федеральной трассе под Тюменью загорелся грузовик. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв грузовика Челябинск, грузовик, ресторан
Фура загорелась после столкновения с ограждением Фото:

На федеральной трассе Тюмень-Омск водитель фуры въехал в дорожное ограждение. От столкновения машина загорелась. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

«На 37-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск большегруз въехал в ограждение и загорелся. Водитель отказался от медицинской помощи», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram — канале ведомства.

Сейчас на данном участке дороги организовано реверсивное движение. Сотрудники госавтоинспекции вручную регулируют транспортный поток.

Фото:

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На федеральной трассе Тюмень-Омск водитель фуры въехал в дорожное ограждение. От столкновения машина загорелась. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области. «На 37-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск большегруз въехал в ограждение и загорелся. Водитель отказался от медицинской помощи», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram — канале ведомства. Сейчас на данном участке дороги организовано реверсивное движение. Сотрудники госавтоинспекции вручную регулируют транспортный поток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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