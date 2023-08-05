На федеральной трассе под Тюменью загорелся грузовик. Фото, видео

06 августа 2023 в 02:38 Размер текста - 17 +

Фура загорелась после столкновения с ограждением Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области На федеральной трассе Тюмень-Омск водитель фуры въехал в дорожное ограждение. От столкновения машина загорелась. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области. «На 37-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск большегруз въехал в ограждение и загорелся. Водитель отказался от медицинской помощи», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram — канале ведомства. Сейчас на данном участке дороги организовано реверсивное движение. Сотрудники госавтоинспекции вручную регулируют транспортный поток. Фото: telegram — канал «ГИБДД Тюменской области», https://t.me/gibdd72

На федеральной трассе Тюмень-Омск водитель фуры въехал в дорожное ограждение. От столкновения машина загорелась. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области. «На 37-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск большегруз въехал в ограждение и загорелся. Водитель отказался от медицинской помощи», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram — канале ведомства. Сейчас на данном участке дороги организовано реверсивное движение. Сотрудники госавтоинспекции вручную регулируют транспортный поток.