Фура загорелась после столкновения с ограждением
На федеральной трассе Тюмень-Омск водитель фуры въехал в дорожное ограждение. От столкновения машина загорелась. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.
«На 37-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск большегруз въехал в ограждение и загорелся. Водитель отказался от медицинской помощи», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram — канале ведомства.
Сейчас на данном участке дороги организовано реверсивное движение. Сотрудники госавтоинспекции вручную регулируют транспортный поток.
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