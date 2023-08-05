05 августа 2023
04 августа 2023

В Тюменской области в быстрых темпах сдают квартиры в аренду

© Служба новостей «URA.RU»
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Резкое снижение предложения по аренде жилья наблюдается по всей стране Фото:

В Тюмени на рынке долгосрочной аренды жилья выставлено около 760 квартир. Скорость продажи лотов высока. Об этом сообщили аналитики «Циан».

«За последние 30 дней в регионе количество предложения сократилось на 24%.Сезонный цикл снижения объема предложения и роста цен в этом году начался не в середине августа, а на 4-5 недель раньше. Сейчас выставлено около 760 квартир, а год назад в этот период арендаторы могли выбирать из 1010 лотов. Дефицита предложения не наблюдается, но с учетом скорости „вымывания“ лотов с рынка к концу августа на нем могут остаться лишь более дорогие», — пояснили в «Циан».

Руководитель федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов отметил, что резкое снижение предложения аренды жилья наблюдается по всей стране. По его словам, такая ситуация характерна для начала сентября, когда жилье ищут студенты, но в этом году уже перед началом активного сезона квартир мало.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за год взлетел спрос на аренду квартир. В конце 2022 года по сравнению с 2021 годом спрос на посуточную аренду квартир в областной столице вырос в 2,3 раза.

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В Тюмени на рынке долгосрочной аренды жилья выставлено около 760 квартир. Скорость продажи лотов высока. Об этом сообщили аналитики «Циан». «За последние 30 дней в регионе количество предложения сократилось на 24%.Сезонный цикл снижения объема предложения и роста цен в этом году начался не в середине августа, а на 4-5 недель раньше. Сейчас выставлено около 760 квартир, а год назад в этот период арендаторы могли выбирать из 1010 лотов. Дефицита предложения не наблюдается, но с учетом скорости „вымывания“ лотов с рынка к концу августа на нем могут остаться лишь более дорогие», — пояснили в «Циан». Руководитель федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов отметил, что резкое снижение предложения аренды жилья наблюдается по всей стране. По его словам, такая ситуация характерна для начала сентября, когда жилье ищут студенты, но в этом году уже перед началом активного сезона квартир мало. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за год взлетел спрос на аренду квартир. В конце 2022 года по сравнению с 2021 годом спрос на посуточную аренду квартир в областной столице вырос в 2,3 раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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