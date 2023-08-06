06 августа 2023
05 августа 2023

Власти Салехарда нашли объяснения проблемам приютов для животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский лагерь "Маяк" перед летней сменой. Свердловская область, Сысерть, собака, щенок, сторожевой пес, питомец, сторожевая собака, передержка, собачий приют
В Салехарде приют для животных переполнен из-за ремонта и периода отпусков Фото:

В Салехарде в приюте для животных содержится в три раза больше животных, чем допускает его вместимость. Частично «перенаселение» приюта связано с тем, что ответственные хозяева сдают своих питомцев в приют на время летних отпусков, а безответственные выбрасывают на улицу, после чего отловленных животных также помещают в приют, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

«Собачий вопрос» находится на постоянном контроле у администрации города. На сегодняшний день в рамках муниципального контракта практически завершен текущий ремонт комплекса, в том числе: ремонт системы водоотведения и ремонт кровли. Также, на время отпусков ответственные хозяева временно помещают в приют своих питомцев», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Салехарда.

Содержанием приюта занимается некоммерческий фонд «Дорога домой». Специалисты фонда поясняют, что на сегодняшний день в приюте содержится 634 собак, кошек и других видов животных. На их сбалансированное питание уходит около 700 литров каши, 32 килограмм сухого корма и 600 литров воды. Также животные находятся под регулярным контролем ветеринара.

Ранее URA.RU рассказало, что приют для животных в Тазовском также переполнен. Там содержится в пять раз больше собак и кошек, чем позволяют площади.

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В Салехарде в приюте для животных содержится в три раза больше животных, чем допускает его вместимость. Частично «перенаселение» приюта связано с тем, что ответственные хозяева сдают своих питомцев в приют на время летних отпусков, а безответственные выбрасывают на улицу, после чего отловленных животных также помещают в приют, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. «Собачий вопрос» находится на постоянном контроле у администрации города. На сегодняшний день в рамках муниципального контракта практически завершен текущий ремонт комплекса, в том числе: ремонт системы водоотведения и ремонт кровли. Также, на время отпусков ответственные хозяева временно помещают в приют своих питомцев», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Салехарда. Содержанием приюта занимается некоммерческий фонд «Дорога домой». Специалисты фонда поясняют, что на сегодняшний день в приюте содержится 634 собак, кошек и других видов животных. На их сбалансированное питание уходит около 700 литров каши, 32 килограмм сухого корма и 600 литров воды. Также животные находятся под регулярным контролем ветеринара. Ранее URA.RU рассказало, что приют для животных в Тазовском также переполнен. Там содержится в пять раз больше собак и кошек, чем позволяют площади.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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