Власти Салехарда нашли объяснения проблемам приютов для животных

07 августа 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

В Салехарде приют для животных переполнен из-за ремонта и периода отпусков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Салехарде в приюте для животных содержится в три раза больше животных, чем допускает его вместимость. Частично «перенаселение» приюта связано с тем, что ответственные хозяева сдают своих питомцев в приют на время летних отпусков, а безответственные выбрасывают на улицу, после чего отловленных животных также помещают в приют, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. «Собачий вопрос» находится на постоянном контроле у администрации города. На сегодняшний день в рамках муниципального контракта практически завершен текущий ремонт комплекса, в том числе: ремонт системы водоотведения и ремонт кровли. Также, на время отпусков ответственные хозяева временно помещают в приют своих питомцев», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Салехарда. Содержанием приюта занимается некоммерческий фонд «Дорога домой». Специалисты фонда поясняют, что на сегодняшний день в приюте содержится 634 собак, кошек и других видов животных. На их сбалансированное питание уходит около 700 литров каши, 32 килограмм сухого корма и 600 литров воды. Также животные находятся под регулярным контролем ветеринара. Ранее URA.RU рассказало, что приют для животных в Тазовском также переполнен. Там содержится в пять раз больше собак и кошек, чем позволяют площади. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Салехарде в приюте для животных содержится в три раза больше животных, чем допускает его вместимость. Частично «перенаселение» приюта связано с тем, что ответственные хозяева сдают своих питомцев в приют на время летних отпусков, а безответственные выбрасывают на улицу, после чего отловленных животных также помещают в приют, сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. «Собачий вопрос» находится на постоянном контроле у администрации города. На сегодняшний день в рамках муниципального контракта практически завершен текущий ремонт комплекса, в том числе: ремонт системы водоотведения и ремонт кровли. Также, на время отпусков ответственные хозяева временно помещают в приют своих питомцев», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Салехарда. Содержанием приюта занимается некоммерческий фонд «Дорога домой». Специалисты фонда поясняют, что на сегодняшний день в приюте содержится 634 собак, кошек и других видов животных. На их сбалансированное питание уходит около 700 литров каши, 32 килограмм сухого корма и 600 литров воды. Также животные находятся под регулярным контролем ветеринара. Ранее URA.RU рассказало, что приют для животных в Тазовском также переполнен. Там содержится в пять раз больше собак и кошек, чем позволяют площади.