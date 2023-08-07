07 августа 2023
06 августа 2023

Ямальская прокуратура наказала подрядчика за нарушения при строительстве скейт-парка

© Служба новостей «URA.RU»
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Скейтпарк. Курган , скейт, скейт-городок, скейт парк
За нарушение условий контракта директора фирмы оштрафовали на 483 тыс. рублей Фото:

Надымская прокуратура (ЯНАО) оштрафовала компанию «Партнер-Т» на 483 тыс. рублей за нарушения, допущенные при строительстве скейт-парка в поселке Пангоды. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Установлено, что территориальный орган администрации Надымского района администрация поселка Пангоды и ООО „Партнер-Т“ заключили контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории, постройку скейт-парка в п. Пангоды. По постановлению Надымской прокуратуры за неисполнение контракта руководителю подрядной организации назначен штраф в размере более 480 тыс. рублей», — указано в telegram-канале прокуратуры ЯНАО.

Там добавили, что подрядчик не успел закончить работы по строительству скейт-парка в предусмотренный контрактом срок. Против компании «Партнер-Т» было возбуждено административное дело по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ — неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда.

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Надымская прокуратура (ЯНАО) оштрафовала компанию «Партнер-Т» на 483 тыс. рублей за нарушения, допущенные при строительстве скейт-парка в поселке Пангоды. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. «Установлено, что территориальный орган администрации Надымского района администрация поселка Пангоды и ООО „Партнер-Т“ заключили контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории, постройку скейт-парка в п. Пангоды. По постановлению Надымской прокуратуры за неисполнение контракта руководителю подрядной организации назначен штраф в размере более 480 тыс. рублей», — указано в telegram-канале прокуратуры ЯНАО. Там добавили, что подрядчик не успел закончить работы по строительству скейт-парка в предусмотренный контрактом срок. Против компании «Партнер-Т» было возбуждено административное дело по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ — неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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