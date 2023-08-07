Тюменского лидера «Новых людей» уличили в нарушении закона

08 августа 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Лидер «Новых людей» в Тюмени не показал избиркому агитационные материалы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменского лидера «Новых людей» Владислава Осатюка уличили в нарушении избирательного законодательства. По данным из документов ТИК Калининского округа, кандидат не согласовал с избиркомом футболки агитаторов с надписью «О! Осатюк», а также не оплатил их со своего избирательного счета. «Фотографии материалов до начала их распространения не представлялись в территориальную избирательную комиссию. Также не были представлены иные сведения, предусмотренные положениями указанных статей. Сведения об оплате материалов за счет средств за счет средств избирательного фонда кандидата Осатюка В.И. отсутствуют», — сказано в документе. Две девушки в футболках с надписью «О! Осатюк» подарили жительнице его одномандатного округа №1 палки для скандинавской ходьбы. Сам Осатюк уверяет, что не знаком с агитаторами, а свою причастность к футболкам отрицает. Избирком планирует обращаться в УМВД для пресечения противоправной агитационной деятельности. Ранее Владислав Осатюк выдвинул свою кандидатуру на выборы в Тюменскую областную думу. Однако кандидат не отнес все необходимые документы в территориальный избирком, из-за чего вылетел из предвыборной гонки.

Тюменского лидера «Новых людей» Владислава Осатюка уличили в нарушении избирательного законодательства. По данным из документов ТИК Калининского округа, кандидат не согласовал с избиркомом футболки агитаторов с надписью «О! Осатюк», а также не оплатил их со своего избирательного счета. «Фотографии материалов до начала их распространения не представлялись в территориальную избирательную комиссию. Также не были представлены иные сведения, предусмотренные положениями указанных статей. Сведения об оплате материалов за счет средств за счет средств избирательного фонда кандидата Осатюка В.И. отсутствуют», — сказано в документе. Две девушки в футболках с надписью «О! Осатюк» подарили жительнице его одномандатного округа №1 палки для скандинавской ходьбы. Сам Осатюк уверяет, что не знаком с агитаторами, а свою причастность к футболкам отрицает. Избирком планирует обращаться в УМВД для пресечения противоправной агитационной деятельности. Ранее Владислав Осатюк выдвинул свою кандидатуру на выборы в Тюменскую областную думу. Однако кандидат не отнес все необходимые документы в территориальный избирком, из-за чего вылетел из предвыборной гонки.