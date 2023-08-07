07 августа 2023

Тюменского лидера «Новых людей» уличили в нарушении закона

© Служба новостей «URA.RU»
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Предвыборная агитация. Челябинск, предвыборная агитация
Лидер «Новых людей» в Тюмени не показал избиркому агитационные материалы Фото:

Тюменского лидера «Новых людей» Владислава Осатюка уличили в нарушении избирательного законодательства. По данным из документов ТИК Калининского округа, кандидат не согласовал с избиркомом футболки агитаторов с надписью «О! Осатюк», а также не оплатил их со своего избирательного счета.

«Фотографии материалов до начала их распространения не представлялись в территориальную избирательную комиссию. Также не были представлены иные сведения, предусмотренные положениями указанных статей. Сведения об оплате материалов за счет средств за счет средств избирательного фонда кандидата Осатюка В.И. отсутствуют», — сказано в документе.

Две девушки в футболках с надписью «О! Осатюк» подарили жительнице его одномандатного округа №1 палки для скандинавской ходьбы. Сам Осатюк уверяет, что не знаком с агитаторами, а свою причастность к футболкам отрицает. Избирком планирует обращаться в УМВД для пресечения противоправной агитационной деятельности.

Ранее Владислав Осатюк выдвинул свою кандидатуру на выборы в Тюменскую областную думу. Однако кандидат не отнес все необходимые документы в территориальный избирком, из-за чего вылетел из предвыборной гонки.

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Тюменского лидера «Новых людей» Владислава Осатюка уличили в нарушении избирательного законодательства. По данным из документов ТИК Калининского округа, кандидат не согласовал с избиркомом футболки агитаторов с надписью «О! Осатюк», а также не оплатил их со своего избирательного счета. «Фотографии материалов до начала их распространения не представлялись в территориальную избирательную комиссию. Также не были представлены иные сведения, предусмотренные положениями указанных статей. Сведения об оплате материалов за счет средств за счет средств избирательного фонда кандидата Осатюка В.И. отсутствуют», — сказано в документе. Две девушки в футболках с надписью «О! Осатюк» подарили жительнице его одномандатного округа №1 палки для скандинавской ходьбы. Сам Осатюк уверяет, что не знаком с агитаторами, а свою причастность к футболкам отрицает. Избирком планирует обращаться в УМВД для пресечения противоправной агитационной деятельности. Ранее Владислав Осатюк выдвинул свою кандидатуру на выборы в Тюменскую областную думу. Однако кандидат не отнес все необходимые документы в территориальный избирком, из-за чего вылетел из предвыборной гонки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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