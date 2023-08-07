Ямальский губернатор посетил подмосковную базу, где готовят пилотов FPV-дронов. Фото

08 августа 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов приехал с рабочим визитом на подмосковный аэродром Алферьево Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил подмосковный аэродром Алферьево, где проходят подготовку по управлению FPV-дронами педагоги из ЯНАО. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «На аэродроме „Алферьево“ встретился с ямальскими педагогами, которые проходят подготовку по управлению FPV-дронами. Программу курса для наших будущих инструкторов разработали совместно с коллегами Московского авиационного института. За лето ее освоят более 50 ямальцев», — заявил Артюхов в своей публикации. Он добавил, что в ЯНАО планируют создать систему дополнительного образования по управлению дронами для студентов и школьников. Для этого округ закупит авиасимуляторы и квадрокоптеры. Также в регионе будут обустроены полигоны для практики полетов. «Навык управления дроном — конкурентное преимущество в современном мире. Наш округ в числе пяти субъектов страны по экспериментальному внедрению беспилотных систем», — добавил Артюхов. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов попробовал себя в роли пилота FPV-дрона telegram-канал Дмитрия Артюхова

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил подмосковный аэродром Алферьево, где проходят подготовку по управлению FPV-дронами педагоги из ЯНАО. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «На аэродроме „Алферьево“ встретился с ямальскими педагогами, которые проходят подготовку по управлению FPV-дронами. Программу курса для наших будущих инструкторов разработали совместно с коллегами Московского авиационного института. За лето ее освоят более 50 ямальцев», — заявил Артюхов в своей публикации. Он добавил, что в ЯНАО планируют создать систему дополнительного образования по управлению дронами для студентов и школьников. Для этого округ закупит авиасимуляторы и квадрокоптеры. Также в регионе будут обустроены полигоны для практики полетов. «Навык управления дроном — конкурентное преимущество в современном мире. Наш округ в числе пяти субъектов страны по экспериментальному внедрению беспилотных систем», — добавил Артюхов.