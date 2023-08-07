Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил подмосковный аэродром Алферьево, где проходят подготовку по управлению FPV-дронами педагоги из ЯНАО. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.
«На аэродроме „Алферьево“ встретился с ямальскими педагогами, которые проходят подготовку по управлению FPV-дронами. Программу курса для наших будущих инструкторов разработали совместно с коллегами Московского авиационного института. За лето ее освоят более 50 ямальцев», — заявил Артюхов в своей публикации.
Он добавил, что в ЯНАО планируют создать систему дополнительного образования по управлению дронами для студентов и школьников. Для этого округ закупит авиасимуляторы и квадрокоптеры. Также в регионе будут обустроены полигоны для практики полетов.
«Навык управления дроном — конкурентное преимущество в современном мире. Наш округ в числе пяти субъектов страны по экспериментальному внедрению беспилотных систем», — добавил Артюхов.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов попробовал себя в роли пилота FPV-дрона
Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил подмосковный аэродром Алферьево, где проходят подготовку по управлению FPV-дронами педагоги из ЯНАО. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «На аэродроме „Алферьево“ встретился с ямальскими педагогами, которые проходят подготовку по управлению FPV-дронами. Программу курса для наших будущих инструкторов разработали совместно с коллегами Московского авиационного института. За лето ее освоят более 50 ямальцев», — заявил Артюхов в своей публикации. Он добавил, что в ЯНАО планируют создать систему дополнительного образования по управлению дронами для студентов и школьников. Для этого округ закупит авиасимуляторы и квадрокоптеры. Также в регионе будут обустроены полигоны для практики полетов. «Навык управления дроном — конкурентное преимущество в современном мире. Наш округ в числе пяти субъектов страны по экспериментальному внедрению беспилотных систем», — добавил Артюхов.