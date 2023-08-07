07 августа 2023

Ямальский губернатор посетил подмосковную базу, где готовят пилотов FPV-дронов. Фото

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов приехал с рабочим визитом на подмосковный аэродром Алферьево Фото:

Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил подмосковный аэродром Алферьево, где проходят подготовку по управлению FPV-дронами педагоги из ЯНАО. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

«На аэродроме „Алферьево“ встретился с ямальскими педагогами, которые проходят подготовку по управлению FPV-дронами. Программу курса для наших будущих инструкторов разработали совместно с коллегами Московского авиационного института. За лето ее освоят более 50 ямальцев», — заявил Артюхов в своей публикации.

Он добавил, что в ЯНАО планируют создать систему дополнительного образования по управлению дронами для студентов и школьников. Для этого округ закупит авиасимуляторы и квадрокоптеры. Также в регионе будут обустроены полигоны для практики полетов.

«Навык управления дроном — конкурентное преимущество в современном мире. Наш округ в числе пяти субъектов страны по экспериментальному внедрению беспилотных систем», — добавил Артюхов.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов попробовал себя в роли пилота FPV-дрона
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов попробовал себя в роли пилота FPV-дрона

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Губернатор Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов посетил подмосковный аэродром Алферьево, где проходят подготовку по управлению FPV-дронами педагоги из ЯНАО. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «На аэродроме „Алферьево“ встретился с ямальскими педагогами, которые проходят подготовку по управлению FPV-дронами. Программу курса для наших будущих инструкторов разработали совместно с коллегами Московского авиационного института. За лето ее освоят более 50 ямальцев», — заявил Артюхов в своей публикации. Он добавил, что в ЯНАО планируют создать систему дополнительного образования по управлению дронами для студентов и школьников. Для этого округ закупит авиасимуляторы и квадрокоптеры. Также в регионе будут обустроены полигоны для практики полетов. «Навык управления дроном — конкурентное преимущество в современном мире. Наш округ в числе пяти субъектов страны по экспериментальному внедрению беспилотных систем», — добавил Артюхов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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