В ЯНАО провели турнир по бадминтону среди заключенных исправительной колонии № 8, посвященный Дню воздушно-десантных войск. Спортивное состязание проводилось в рамках мероприятий по патриотическому воспитанию, сообщает пресс-служба управления ФСИН по ЯНАО.
«В исправительной колонии № 8 провели игру в бадминтон. Начальник отряда учреждения Геннадий Ефремов уверен, что мероприятия к памятным воинским датам способствуют патриотическому воспитанию осужденных, а спортивные состязания на свежем воздухе укрепляют здоровье», — сообщает пресс-служба УФСИН по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Игра на свежем воздухе понравилась осужденным. Они попросили администрацию колонии устраивать подобные соревнования чаще.
Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО условия содержания заключенных проверил директор ГУФСИН Аркадий Гостев. После инспекции генерал вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам.
Заключенные в ЯНАО сыграли в бадминтон
Фото: группа « УФСИН России по ЯНАО», Вк — https://vk.ru/feed?w=wall-36011312_551
Турнир прошел в рамках мероприятий патриотической направленности
Фото: группа « УФСИН России по ЯНАО», Вк — https://vk.ru/feed?w=wall-36011312_551
В ЯНАО провели турнир по бадминтону среди заключенных исправительной колонии № 8, посвященный Дню воздушно-десантных войск. Спортивное состязание проводилось в рамках мероприятий по патриотическому воспитанию, сообщает пресс-служба управления ФСИН по ЯНАО. «В исправительной колонии № 8 провели игру в бадминтон. Начальник отряда учреждения Геннадий Ефремов уверен, что мероприятия к памятным воинским датам способствуют патриотическому воспитанию осужденных, а спортивные состязания на свежем воздухе укрепляют здоровье», — сообщает пресс-служба УФСИН по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Игра на свежем воздухе понравилась осужденным. Они попросили администрацию колонии устраивать подобные соревнования чаще. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО условия содержания заключенных проверил директор ГУФСИН Аркадий Гостев. После инспекции генерал вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам.