В ЯНАО осужденным прививают патриотизм с помощью бадминтона. Фото 10 августа 2023 в 15:04 Размер текста - 17 + Осужденные ИК-8 сыграли в бадминтон в рамках мер по патриотическому воспитанию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО провели турнир по бадминтону среди заключенных исправительной колонии № 8, посвященный Дню воздушно-десантных войск. Спортивное состязание проводилось в рамках мероприятий по патриотическому воспитанию, сообщает пресс-служба управления ФСИН по ЯНАО. «В исправительной колонии № 8 провели игру в бадминтон. Начальник отряда учреждения Геннадий Ефремов уверен, что мероприятия к памятным воинским датам способствуют патриотическому воспитанию осужденных, а спортивные состязания на свежем воздухе укрепляют здоровье», — сообщает пресс-служба УФСИН по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Игра на свежем воздухе понравилась осужденным. Они попросили администрацию колонии устраивать подобные соревнования чаще. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО условия содержания заключенных проверил директор ГУФСИН Аркадий Гостев. После инспекции генерал вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам. Заключенные в ЯНАО сыграли в бадминтон Фото: группа « УФСИН России по ЯНАО», Вк — https://vk.ru/feed?w=wall-36011312_551 Турнир прошел в рамках мероприятий патриотической направленности Фото: группа « УФСИН России по ЯНАО», Вк — https://vk.ru/feed?w=wall-36011312_551 В ЯНАО провели турнир по бадминтону среди заключенных исправительной колонии № 8, посвященный Дню воздушно-десантных войск. Спортивное состязание проводилось в рамках мероприятий по патриотическому воспитанию, сообщает пресс-служба управления ФСИН по ЯНАО. «В исправительной колонии № 8 провели игру в бадминтон. Начальник отряда учреждения Геннадий Ефремов уверен, что мероприятия к памятным воинским датам способствуют патриотическому воспитанию осужденных, а спортивные состязания на свежем воздухе укрепляют здоровье», — сообщает пресс-служба УФСИН по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Игра на свежем воздухе понравилась осужденным. Они попросили администрацию колонии устраивать подобные соревнования чаще. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО условия содержания заключенных проверил директор ГУФСИН Аркадий Гостев. После инспекции генерал вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям