09 августа 2023
08 августа 2023

В ЯНАО осужденным прививают патриотизм с помощью бадминтона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осужденные ИК-8 сыграли в бадминтон в рамках мер по патриотическому воспитанию Фото:

В ЯНАО провели турнир по бадминтону среди заключенных исправительной колонии № 8, посвященный Дню воздушно-десантных войск. Спортивное состязание проводилось в рамках мероприятий по патриотическому воспитанию, сообщает пресс-служба управления ФСИН по ЯНАО.

«В исправительной колонии № 8 провели игру в бадминтон. Начальник отряда учреждения Геннадий Ефремов уверен, что мероприятия к памятным воинским датам способствуют патриотическому воспитанию осужденных, а спортивные состязания на свежем воздухе укрепляют здоровье», — сообщает пресс-служба УФСИН по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Игра на свежем воздухе понравилась осужденным. Они попросили администрацию колонии устраивать подобные соревнования чаще.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО условия содержания заключенных проверил директор ГУФСИН Аркадий Гостев. После инспекции генерал вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам.

Заключенные в ЯНАО сыграли в бадминтон
Заключенные в ЯНАО сыграли в бадминтон
Фото:

Турнир прошел в рамках мероприятий патриотической направленности
Турнир прошел в рамках мероприятий патриотической направленности
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В ЯНАО провели турнир по бадминтону среди заключенных исправительной колонии № 8, посвященный Дню воздушно-десантных войск. Спортивное состязание проводилось в рамках мероприятий по патриотическому воспитанию, сообщает пресс-служба управления ФСИН по ЯНАО. «В исправительной колонии № 8 провели игру в бадминтон. Начальник отряда учреждения Геннадий Ефремов уверен, что мероприятия к памятным воинским датам способствуют патриотическому воспитанию осужденных, а спортивные состязания на свежем воздухе укрепляют здоровье», — сообщает пресс-служба УФСИН по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Игра на свежем воздухе понравилась осужденным. Они попросили администрацию колонии устраивать подобные соревнования чаще. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО условия содержания заключенных проверил директор ГУФСИН Аркадий Гостев. После инспекции генерал вручил ведомственные награды отличившимся сотрудникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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