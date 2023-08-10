«РВ»: крылатая ракета уничтожила отель для наемников Reikartz в Запорожье

В Запорожье нанесли удар крылатой ракетой по отелю Reikartz, в котором находились боевики Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в соцсети.
«Нанесен удар по отелю Reikartz в Запорожье. Все отели и гостиницы в прифронтовых городах враг использует, как расположение наемников и военных», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Информацию об этом в своем официальном telegram-канале подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Предположительно в результате удара один боевик погиб и еще пять ранено, добавил Рогов.
Ранее армия России уничтожила в Запорожье склад ракетно-артиллерийского вооружения. Также ВС РФ поразили ангары с авиационной техникой ВСУ.
В Запорожье нанесли удар крылатой ракетой по отелю Reikartz, в котором находились боевики Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в соцсети. «Нанесен удар по отелю Reikartz в Запорожье. Все отели и гостиницы в прифронтовых городах враг использует, как расположение наемников и военных», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Информацию об этом в своем официальном telegram-канале подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Предположительно в результате удара один боевик погиб и еще пять ранено, добавил Рогов. Ранее армия России уничтожила в Запорожье склад ракетно-артиллерийского вооружения. Также ВС РФ поразили ангары с авиационной техникой ВСУ.