10 августа 2023

«РВ»: крылатая ракета уничтожила отель для наемников Reikartz в Запорожье

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия, разное, архив. Пермь, ядерный щит, сво, стратегическая ракета, рвсн
Крылатая ракета поразила отель в Запорожье, где находились украинские боевики Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Запорожье нанесли удар крылатой ракетой по отелю Reikartz, в котором находились боевики Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в соцсети.

«Нанесен удар по отелю Reikartz в Запорожье. Все отели и гостиницы в прифронтовых городах враг использует, как расположение наемников и военных», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Информацию об этом в своем официальном telegram-канале подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Предположительно в результате удара один боевик погиб и еще пять ранено, добавил Рогов.

Ранее армия России уничтожила в Запорожье склад ракетно-артиллерийского вооружения. Также ВС РФ поразили ангары с авиационной техникой ВСУ.

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В Запорожье нанесли удар крылатой ракетой по отелю Reikartz, в котором находились боевики Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в соцсети. «Нанесен удар по отелю Reikartz в Запорожье. Все отели и гостиницы в прифронтовых городах враг использует, как расположение наемников и военных», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Информацию об этом в своем официальном telegram-канале подтвердил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Предположительно в результате удара один боевик погиб и еще пять ранено, добавил Рогов. Ранее армия России уничтожила в Запорожье склад ракетно-артиллерийского вооружения. Также ВС РФ поразили ангары с авиационной техникой ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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