Жители Ишима пожаловались на состояние набережной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главную городскую набережную Ишима (Тюменская область) испортили вандалы. Об этом местные жители сообщили в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». Ишимцы, в частности, пожаловались на то, что на указанном объекте разрисованы стены и частично разрушена декоративная плитка.

«Позор в том, что люди сами, своими руками, все сломали, нарисовали. В нашем городе стало намного красивее. Вспомните, как было раньше. Как весна — по деревяшкам ходили, даже тротуаров не было. Итог: нам хоть что построить, все равно все сломают. И все будут кричать: не город, а позорище», — сообщила Светлана Зинькевич.

В комментариях к записи большинство пользователей согласились с автором публикации. «Я считаю, в случае с набережной, причина такого состояния — это качество работ и бездействие администрации города и полиции», — отметила Оксана Десятова. «Люди сами все портят, а потом ноют — позор, бардак, разруха. И не от качества строительства появились эти художества и отломанная плитка. Увидят валяющуюся бумажку или пустую бутылку — и быстрее писать. А может, за собой следить надо? И донести мусор до урны, которые стоят почти на каждом шагу», — заявил Михаил Тропин.

В администрации Ишима агентству сообщили, что все испорченные вандалами объекты были отремонтированы в 2022 году. «В прошлом году все лавки были отремонтированы на 100%: перекрашены, переделаны. У нас бегают, царапают, разбирают. Мы будем разбираться, в любом случае. Выезжать, смотреть. Мероприятия у нас есть. Такая работа предусмотрена. Меры примем», — сообщил URA.RU заместитель главы Ишима по городскому хозяйству Дмитрий Лизунов.

Вандалы разрисовали главную набережную Ишима Паблик «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/pereishima