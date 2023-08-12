МО РФ сообщило об уничтожении аэродрома в Ивано-Франковской области

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , вертолеты, ми-24 крокодил, авиационный комплекс
Под Ивано-Франковском уничтожен аэродром ВСУ (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска ударили по военному аэродрому ВСУ в Ивано-Франковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВС РФ 11 августа нанесли удар высокоточным оружием по военному аэродрому в Ивано-Франковской области», — сообщили в ведомстве. В Минобороны РФ уточнили, что в результате атаки все цели были уничтожены.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что за последние сутки российские войска продвинулись на купянском направлении. На нем же они отразили восемь атак ВСУ.

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Российские войска ударили по военному аэродрому ВСУ в Ивано-Франковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ 11 августа нанесли удар высокоточным оружием по военному аэродрому в Ивано-Франковской области», — сообщили в ведомстве. В Минобороны РФ уточнили, что в результате атаки все цели были уничтожены. Кроме того, в ведомстве сообщили, что за последние сутки российские войска продвинулись на купянском направлении. На нем же они отразили восемь атак ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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