МО РФ сообщило об уничтожении аэродрома в Ивано-Франковской области

Под Ивано-Франковском уничтожен аэродром ВСУ (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска ударили по военному аэродрому ВСУ в Ивано-Франковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«ВС РФ 11 августа нанесли удар высокоточным оружием по военному аэродрому в Ивано-Франковской области», — сообщили в ведомстве. В Минобороны РФ уточнили, что в результате атаки все цели были уничтожены.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что за последние сутки российские войска продвинулись на купянском направлении. На нем же они отразили восемь атак ВСУ.
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