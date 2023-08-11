11 августа 2023

В Тюменской области заморозки угрожают урожаю

Власти предупреждают жителей Тюменской области о резком похолодании
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, опавшие листья, осень, изморозь
Ночью 13 августа температура воздуха в регионе опустится ниже нуля Фото:

В Тюменскую область придет похолодание. По данным синоптиков, ночью 13 августа температура воздуха может опуститься до — 2 градусов. Администрация Тобольска предупреждает жителей региона о том, что такие заморозки могут повредить посевы.

«В Тюменской области ночью 13 августа местами ожидаются заморозки, температура 0…-2. В связи с этим на всей территории региона возможно повреждение (гибель) посевов на полях в овощеводческих хозяйствах и частных подворьях», — сообщила мэрия в своем telegram-канале со ссылкой на данные Обь-Иртышского УГМС.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменскую область придет похолодание. По данным синоптиков, ночью 13 августа температура воздуха может опуститься до — 2 градусов. Администрация Тобольска предупреждает жителей региона о том, что такие заморозки могут повредить посевы. «В Тюменской области ночью 13 августа местами ожидаются заморозки, температура 0…-2. В связи с этим на всей территории региона возможно повреждение (гибель) посевов на полях в овощеводческих хозяйствах и частных подворьях», — сообщила мэрия в своем telegram-канале со ссылкой на данные Обь-Иртышского УГМС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...