В Тюменской области заморозки угрожают урожаю

Ночью 13 августа температура воздуха в регионе опустится ниже нуля
В Тюменскую область придет похолодание. По данным синоптиков, ночью 13 августа температура воздуха может опуститься до — 2 градусов. Администрация Тобольска предупреждает жителей региона о том, что такие заморозки могут повредить посевы.
«В Тюменской области ночью 13 августа местами ожидаются заморозки, температура 0…-2. В связи с этим на всей территории региона возможно повреждение (гибель) посевов на полях в овощеводческих хозяйствах и частных подворьях», — сообщила мэрия в своем telegram-канале со ссылкой на данные Обь-Иртышского УГМС.
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