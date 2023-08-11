В Тюменской области заморозки угрожают урожаю

Власти предупреждают жителей Тюменской области о резком похолодании

Ночью 13 августа температура воздуха в регионе опустится ниже нуля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменскую область придет похолодание. По данным синоптиков, ночью 13 августа температура воздуха может опуститься до — 2 градусов. Администрация Тобольска предупреждает жителей региона о том, что такие заморозки могут повредить посевы.

«В Тюменской области ночью 13 августа местами ожидаются заморозки, температура 0…-2. В связи с этим на всей территории региона возможно повреждение (гибель) посевов на полях в овощеводческих хозяйствах и частных подворьях», — сообщила мэрия в своем telegram-канале со ссылкой на данные Обь-Иртышского УГМС.