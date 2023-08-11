11 августа 2023

В Перми пожарные тушат огонь на целлюлозно-бумажном комбинате

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
В Перми 12 августа загорелся КАМАЗ на улице Бумажников Фото:

В Перми пожарные тушат КАМАЗ, который загорелся 12 августа на пермском целлюлозно-бумажном комбинате (ПЦБК). Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Пермскому краю в Telegram.

«В Перми 12 августа загорелся КАМАЗ на улице Бумажников. Сообщение о возгорании поступило в 16 часов 58 минут. Тушить огонь выехали 23 человека и семь единиц техники», — говорится в посте.

Уточняется, что площадь пожара 150 квадратных метров, горит автомобиль КАМАЗ и опилки на пермском целлюлозно-бумажном комбинате (ПЦБК). Погибших и травмированных нет, жителям поселка и работникам комбината ничего не угрожает.

Ранее в поселке Кукуштан Пермского края 12 августа ночью пожарные потушили деревянный дом. Из дома смогли выбежать четверо детей.

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В Перми пожарные тушат КАМАЗ, который загорелся 12 августа на пермском целлюлозно-бумажном комбинате (ПЦБК). Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Пермскому краю в Telegram. «В Перми 12 августа загорелся КАМАЗ на улице Бумажников. Сообщение о возгорании поступило в 16 часов 58 минут. Тушить огонь выехали 23 человека и семь единиц техники», — говорится в посте. Уточняется, что площадь пожара 150 квадратных метров, горит автомобиль КАМАЗ и опилки на пермском целлюлозно-бумажном комбинате (ПЦБК). Погибших и травмированных нет, жителям поселка и работникам комбината ничего не угрожает. Ранее в поселке Кукуштан Пермского края 12 августа ночью пожарные потушили деревянный дом. Из дома смогли выбежать четверо детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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