В Перми пожарные тушат огонь на целлюлозно-бумажном комбинате

В Перми пожарные тушат КАМАЗ, который загорелся 12 августа на пермском целлюлозно-бумажном комбинате (ПЦБК). Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Пермскому краю в Telegram.
«В Перми 12 августа загорелся КАМАЗ на улице Бумажников. Сообщение о возгорании поступило в 16 часов 58 минут. Тушить огонь выехали 23 человека и семь единиц техники», — говорится в посте.
Уточняется, что площадь пожара 150 квадратных метров, горит автомобиль КАМАЗ и опилки на пермском целлюлозно-бумажном комбинате (ПЦБК). Погибших и травмированных нет, жителям поселка и работникам комбината ничего не угрожает.
Ранее в поселке Кукуштан Пермского края 12 августа ночью пожарные потушили деревянный дом. Из дома смогли выбежать четверо детей.
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