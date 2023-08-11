В Перми пожарные тушат огонь на целлюлозно-бумажном комбинате

12 августа 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

В Перми 12 августа загорелся КАМАЗ на улице Бумажников Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми пожарные тушат КАМАЗ, который загорелся 12 августа на пермском целлюлозно-бумажном комбинате (ПЦБК). Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Пермскому краю в Telegram. «В Перми 12 августа загорелся КАМАЗ на улице Бумажников. Сообщение о возгорании поступило в 16 часов 58 минут. Тушить огонь выехали 23 человека и семь единиц техники», — говорится в посте. Уточняется, что площадь пожара 150 квадратных метров, горит автомобиль КАМАЗ и опилки на пермском целлюлозно-бумажном комбинате (ПЦБК). Погибших и травмированных нет, жителям поселка и работникам комбината ничего не угрожает. Ранее в поселке Кукуштан Пермского края 12 августа ночью пожарные потушили деревянный дом. Из дома смогли выбежать четверо детей.

В Перми пожарные тушат КАМАЗ, который загорелся 12 августа на пермском целлюлозно-бумажном комбинате (ПЦБК). Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Пермскому краю в Telegram. «В Перми 12 августа загорелся КАМАЗ на улице Бумажников. Сообщение о возгорании поступило в 16 часов 58 минут. Тушить огонь выехали 23 человека и семь единиц техники», — говорится в посте. Уточняется, что площадь пожара 150 квадратных метров, горит автомобиль КАМАЗ и опилки на пермском целлюлозно-бумажном комбинате (ПЦБК). Погибших и травмированных нет, жителям поселка и работникам комбината ничего не угрожает. Ранее в поселке Кукуштан Пермского края 12 августа ночью пожарные потушили деревянный дом. Из дома смогли выбежать четверо детей.