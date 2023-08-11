11 августа 2023

В пермском поселке пожарные потушили дом, из которого выбежали четверо детей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на ул.Уральской 110. Пермь, мчс, пожар, чп, огнеборцы, пожарные, пч
Пожарные потушили деревянный дом в поселке Кукуштан Пермского края Фото:

В поселке Кукуштан Пермского края 12 августа ночью пожарные потушили деревянный дом, из которого спаслись четверо детей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Пермскому краю в Telegram.

«Сообщение о пожаре в поселке Кукуштан поступило 12 августа в 3 часа 29 минут. Тушить огонь выехали 20 пожарных и пять единиц техники. До приезда пожарных успели спастись 11 человек, из них четверо детей», — уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, пожар в деревянном доме на улице Пальниковсковский тракт охватил 409 квадратных метров. Огонь потушили в 5 часов 18 минут. Уточняется, что погибших и пострадавших на пожаре нет.

Ранее в Кировском районе Перми произошел пожар в двухэтажном расселенном доме. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что огонь охватил площадь 20 квадратных метров.

В поселке Кукуштан Пермского края 12 августа ночью горел деревянный дом и баня
В поселке Кукуштан Пермского края 12 августа ночью горел деревянный дом и баня
Фото:

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В поселке Кукуштан Пермского края 12 августа ночью пожарные потушили деревянный дом, из которого спаслись четверо детей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Пермскому краю в Telegram. «Сообщение о пожаре в поселке Кукуштан поступило 12 августа в 3 часа 29 минут. Тушить огонь выехали 20 пожарных и пять единиц техники. До приезда пожарных успели спастись 11 человек, из них четверо детей», — уточнили в пресс-службе. По данным ведомства, пожар в деревянном доме на улице Пальниковсковский тракт охватил 409 квадратных метров. Огонь потушили в 5 часов 18 минут. Уточняется, что погибших и пострадавших на пожаре нет. Ранее в Кировском районе Перми произошел пожар в двухэтажном расселенном доме. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что огонь охватил площадь 20 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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