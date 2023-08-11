В пермском поселке пожарные потушили дом, из которого выбежали четверо детей. Фото

12 августа 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Пожарные потушили деревянный дом в поселке Кукуштан Пермского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU В поселке Кукуштан Пермского края 12 августа ночью пожарные потушили деревянный дом, из которого спаслись четверо детей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Пермскому краю в Telegram. «Сообщение о пожаре в поселке Кукуштан поступило 12 августа в 3 часа 29 минут. Тушить огонь выехали 20 пожарных и пять единиц техники. До приезда пожарных успели спастись 11 человек, из них четверо детей», — уточнили в пресс-службе. По данным ведомства, пожар в деревянном доме на улице Пальниковсковский тракт охватил 409 квадратных метров. Огонь потушили в 5 часов 18 минут. Уточняется, что погибших и пострадавших на пожаре нет. Ранее в Кировском районе Перми произошел пожар в двухэтажном расселенном доме. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что огонь охватил площадь 20 квадратных метров. В поселке Кукуштан Пермского края 12 августа ночью горел деревянный дом и баня Фото: telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости», https://t.me/chp_prm

В поселке Кукуштан Пермского края 12 августа ночью пожарные потушили деревянный дом, из которого спаслись четверо детей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Пермскому краю в Telegram. «Сообщение о пожаре в поселке Кукуштан поступило 12 августа в 3 часа 29 минут. Тушить огонь выехали 20 пожарных и пять единиц техники. До приезда пожарных успели спастись 11 человек, из них четверо детей», — уточнили в пресс-службе. По данным ведомства, пожар в деревянном доме на улице Пальниковсковский тракт охватил 409 квадратных метров. Огонь потушили в 5 часов 18 минут. Уточняется, что погибших и пострадавших на пожаре нет. Ранее в Кировском районе Перми произошел пожар в двухэтажном расселенном доме. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что огонь охватил площадь 20 квадратных метров.