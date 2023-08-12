Три человека пострадали при столкновении Renault и «Газели» на трассе в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
Все пострадавшие в аварии доставлены в больницу Фото:

Три человека госпитализированы после ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Renault и «Газель» столкнулись вечером 12 августа, сообщил источник издания «КП-Пермь».

«ДТП произошло примерно в 19:00, лоб в лоб столкнулись Renault и „Газель“. В результате автоаварии пострадали три человека, с травмами они направлены в больницу», — пишет издание со ссылкой на источник.

В сообщении указано, что сейчас ГИБДД проводит проверку и выясняет причины происшествия. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Ранее на автодороге у поселка Троица в Пермском крае произошло ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза. Тогда виновником аварии стал водитель автомобиля ВАЗ-2113, который выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три человека госпитализированы после ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Renault и «Газель» столкнулись вечером 12 августа, сообщил источник издания «КП-Пермь». «ДТП произошло примерно в 19:00, лоб в лоб столкнулись Renault и „Газель“. В результате автоаварии пострадали три человека, с травмами они направлены в больницу», — пишет издание со ссылкой на источник. В сообщении указано, что сейчас ГИБДД проводит проверку и выясняет причины происшествия. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается. Ранее на автодороге у поселка Троица в Пермском крае произошло ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза. Тогда виновником аварии стал водитель автомобиля ВАЗ-2113, который выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...