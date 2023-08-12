Три человека пострадали при столкновении Renault и «Газели» на трассе в Пермском крае

Три человека госпитализированы после ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Renault и «Газель» столкнулись вечером 12 августа, сообщил источник издания «КП-Пермь».
«ДТП произошло примерно в 19:00, лоб в лоб столкнулись Renault и „Газель“. В результате автоаварии пострадали три человека, с травмами они направлены в больницу», — пишет издание со ссылкой на источник.
В сообщении указано, что сейчас ГИБДД проводит проверку и выясняет причины происшествия. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
Ранее на автодороге у поселка Троица в Пермском крае произошло ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза. Тогда виновником аварии стал водитель автомобиля ВАЗ-2113, который выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.
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