Три человека пострадали при столкновении Renault и «Газели» на трассе в Пермском крае

12 августа 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Все пострадавшие в аварии доставлены в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Три человека госпитализированы после ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Renault и «Газель» столкнулись вечером 12 августа, сообщил источник издания «КП-Пермь». «ДТП произошло примерно в 19:00, лоб в лоб столкнулись Renault и „Газель“. В результате автоаварии пострадали три человека, с травмами они направлены в больницу», — пишет издание со ссылкой на источник. В сообщении указано, что сейчас ГИБДД проводит проверку и выясняет причины происшествия. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается. Ранее на автодороге у поселка Троица в Пермском крае произошло ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза. Тогда виновником аварии стал водитель автомобиля ВАЗ-2113, который выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

Три человека госпитализированы после ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Renault и «Газель» столкнулись вечером 12 августа, сообщил источник издания «КП-Пермь». «ДТП произошло примерно в 19:00, лоб в лоб столкнулись Renault и „Газель“. В результате автоаварии пострадали три человека, с травмами они направлены в больницу», — пишет издание со ссылкой на источник. В сообщении указано, что сейчас ГИБДД проводит проверку и выясняет причины происшествия. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается. Ранее на автодороге у поселка Троица в Пермском крае произошло ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза. Тогда виновником аварии стал водитель автомобиля ВАЗ-2113, который выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.