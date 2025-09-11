Жители на Большакова,19 в Екатеринбурге уже несколько лет страдают от большой ямы, которая находится на парковке. Впадину уже несколько раз пытались засыпать, но это не приносило должного результата. В особо дождливые времена там даже видели уток, жалуется читатель URA.RU.
"На придомовой парковке на улице Большакова (между домом 19 и 21) (в районе Большакова-Луначарского) каждый год появляется яма. Ее несколько раз пытались засыпать, но она каждый год снова появляется. Стоит водой, даже утки там плавали иногда", — рассказал собеседник агентства.
В начале сентября яму вновь попытались засыпать асфальтом, однако вода вновь выбралась наружу. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
