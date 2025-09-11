11 сентября 2025

«Даже утки плавали»: екатеринбуржцы не могут справиться с гигантской ямой. Фото

Во дворе дома в Екатеринбурге несколько лет появляется яма и мешает жителям
© Служба новостей «URA.RU»
Яму пытались несколько раз засыпать (архивное фото)
Яму пытались несколько раз засыпать (архивное фото) Фото:

Жители на Большакова,19 в Екатеринбурге уже несколько лет страдают от большой ямы, которая находится на парковке. Впадину уже несколько раз пытались засыпать, но это не приносило должного результата. В особо дождливые времена там даже видели уток, жалуется читатель URA.RU.

"На придомовой парковке на улице Большакова (между домом 19 и 21) (в районе Большакова-Луначарского) каждый год появляется яма. Ее несколько раз пытались засыпать, но она каждый год снова появляется. Стоит водой, даже утки там плавали иногда", — рассказал собеседник агентства.

В начале сентября яму вновь попытались засыпать асфальтом, однако вода вновь выбралась наружу. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
