11 сентября 2025

Знаменитому мосту из ХМАО «Красный дракон» исполнился 21 год. Видео

Знаменитому мосту из ХМАО исполнился 21 год
© Служба новостей «URA.RU»
Длина моста — 1316 метров, а высота — 15 метров
Длина моста — 1316 метров, а высота — 15 метров Фото:

Югорскому мосту через Иртыш в Ханты-Мансийске, который иначе именуют «Красный дракон», исполнился 21 год. Сооружение стало ключевым транспортным объектом и символом региона. Об этом сообщили в telegram-канале «Югра Z официально».

«Знаменитому югорскому мосту через Иртыш исполнился 21 год — движение по нему запустили 11 сентября 2004-го. Сооружение, вправду похожее на изгибающегося огнедышащего змея, стало не только важнейшим транспортным объектом, но и настоящей достопримечательностью», — пишут в посте.

Прошлой осенью мост был украшен красной подсветкой. Украшение повышает его безопасность и эстетику.

Ранее URA.RU писало, что готовность второго моста через Обь в районе Сургута составляет 81,32%. Строители завершили укладку асфальта на левой полосе, сейчас устанавливают пролет на правой стороне и укрепляют конструкции.

© Служба новостей «URA.RU»
