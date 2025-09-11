Югорскому мосту через Иртыш в Ханты-Мансийске, который иначе именуют «Красный дракон», исполнился 21 год. Сооружение стало ключевым транспортным объектом и символом региона. Об этом сообщили в telegram-канале «Югра Z официально».
«Знаменитому югорскому мосту через Иртыш исполнился 21 год — движение по нему запустили 11 сентября 2004-го. Сооружение, вправду похожее на изгибающегося огнедышащего змея, стало не только важнейшим транспортным объектом, но и настоящей достопримечательностью», — пишут в посте.
Прошлой осенью мост был украшен красной подсветкой. Украшение повышает его безопасность и эстетику.
Ранее URA.RU писало, что готовность второго моста через Обь в районе Сургута составляет 81,32%. Строители завершили укладку асфальта на левой полосе, сейчас устанавливают пролет на правой стороне и укрепляют конструкции.
