Власти Бали объявили чрезвычайное положение: что делать туристам

Власти индонезийского курортного острова Бали объявили чрезвычайное положение сроком на одну неделю. Причина — сильные ливни, которые продолжаются с 9 сентября, вызвавшие самое мощное наводнение за последние десять лет. По последним данным, погибли 14 жителей провинции. Что делать туристам в данной ситуации — в материале URA.RU.
Ситуация на острове на данный момент
Сильные ливни обрушили на провинцию Бали 9 сентября и продолжаются до сих пор. В некоторых районах острова уровень воды повысился до 1,5 метра, затоплены частные дома, повреждены линии электропередачи, некоторые участки дорог стали непроезжими.
По информации посольства России в Индонезии, ситуация находится под контролем властей. Туристические районы Бали не пострадали, инфраструктура работает без перебоев. Запрета на посещение туристических мест пока нет.
Сильнее всего от стихии пострадала столица острова — город Денпасар. Здесь разрушены два здания, под завалами погибли четверо местных жителей. В округе Джембрана эвакуированы 85 человек, чьи дома оказались затоплены. Спасательные работы осложнены из-за перекрытых дорог и затрудненного доступа к пострадавшим районам. Доступ к международному аэропорту, расположенному неподалеку от Денпасара, временно ограничен.
Число погибших в результате наводнений увеличилось до 14, среди них есть иностранная гражданка. Еще два человека числятся пропавшими без вести. Более 560 человек находятся во временных убежищах.
Рекомендации российским туристам
Посольство россии в Индонезии сообщает, что поддерживает контакт с местными компетентными ведомствами. Гражданам России, обратившимся за содействием, оказывается необходимая консульская помощь.
«Просим соблюдать спокойствие, по возможности не выезжать за пределы места своего пребывания, заранее планировать маршруты передвижения по острову с учетом возможных ограничений», — говорится в обращении посольства, размещенном в Telegram. Туристов предупреждают, что максимальную осторожность нужно соблюдать наиболее пострадавших районах: Денпасаре, Джембране, Гианьяре, Клунгкунге, Бадунге и Табанане. Связаться с дежурным консулом Генерального консульства России в Денпасаре можно по телефону: +62-811-1183-0916.
Чем примечателен остров Бали
Остров Бали в Индонезии называют «островом Богов». Он входит в десятку лучших тропических курортов мира. Площадь острова сравнительно небольшая — 5780 кв. км, и на ней умещаются песочные пляжи, густые джунгли и саванны, а подводный мир богат и разнообразен. Бали омывается двумя океанами — Индийским и Тихим. Одна из самых главных исторических достопримечательностей острова — более 20 000 древних храмов и дворцов.
