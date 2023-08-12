Владелец тюменского кинотеатра, показавшего фильм «Барби», раскрыл причину отмены интервью с BBC

Интервью владельца тюменских кинотеатров о фильме «Барби» отменилось из-за технических неполадок

Очередной показ фильма «Барби» планировался на 12 августа Фото: Размик Закарян © URA.RU

Интервью владельца тюменских кинотеатров на крыше Apes и Gorkiy Cinema Владимира Тихоненко британскому телеканалу BBC не состоялось из-за технических неполадок. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Темы Тюмени».

«Владимир еще в эту в эту пятницу 11 августа должен был дать интервью BBC на английском языке, но оно было перенесено из-за технических неполадок», — говорится в посте группы. Тихоненко также поделился, что недочеты с качеством озвучивания фильма должны быть исправлены к очередному показу 12 августа.

Ранее в мире состоялась премьера фильма «Барби», однако из-за санкций в российских кинотеатрах фильм до сих пор не появился. В Тюмени решили отметить выход премьеры «розовой вечеринкой», которая прошла 28 июля в стиле кукл Барби. Жители Челябинска, напротив, не поддержали тренд на Барби. Они отказались покупать аксессуары для телефонов в Барби-стиле, несмотря на веяние моды.