12 августа 2023
11 августа 2023

Владелец тюменского кинотеатра, показавшего фильм «Барби», раскрыл причину отмены интервью с BBC

Интервью владельца тюменских кинотеатров о фильме «Барби» отменилось из-за технических неполадок
© Служба новостей «URA.RU»
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Творческое пространство в кинотеатре "Заря". Екатеринбург, кинотеатр заря, заря кинотеатр
Очередной показ фильма «Барби» планировался на 12 августа Фото:

Интервью владельца тюменских кинотеатров на крыше Apes и Gorkiy Cinema Владимира Тихоненко британскому телеканалу BBC не состоялось из-за технических неполадок. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Темы Тюмени».

«Владимир еще в эту в эту пятницу 11 августа должен был дать интервью BBC на английском языке, но оно было перенесено из-за технических неполадок», — говорится в посте группы. Тихоненко также поделился, что недочеты с качеством озвучивания фильма должны быть исправлены к очередному показу 12 августа.

Ранее в мире состоялась премьера фильма «Барби», однако из-за санкций в российских кинотеатрах фильм до сих пор не появился. В Тюмени решили отметить выход премьеры «розовой вечеринкой», которая прошла 28 июля в стиле кукл Барби. Жители Челябинска, напротив, не поддержали тренд на Барби. Они отказались покупать аксессуары для телефонов в Барби-стиле, несмотря на веяние моды.

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Интервью владельца тюменских кинотеатров на крыше Apes и Gorkiy Cinema Владимира Тихоненко британскому телеканалу BBC не состоялось из-за технических неполадок. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте» в группе «Темы Тюмени». «Владимир еще в эту в эту пятницу 11 августа должен был дать интервью BBC на английском языке, но оно было перенесено из-за технических неполадок», — говорится в посте группы. Тихоненко также поделился, что недочеты с качеством озвучивания фильма должны быть исправлены к очередному показу 12 августа. Ранее в мире состоялась премьера фильма «Барби», однако из-за санкций в российских кинотеатрах фильм до сих пор не появился. В Тюмени решили отметить выход премьеры «розовой вечеринкой», которая прошла 28 июля в стиле кукл Барби. Жители Челябинска, напротив, не поддержали тренд на Барби. Они отказались покупать аксессуары для телефонов в Барби-стиле, несмотря на веяние моды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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