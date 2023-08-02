Челябинцы не поддержали тренд на Барби

Мегафон: жители Челябинской области отказались покупать аксессуары для телефонов в Барби-стиле

03 августа 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Челябинцы остались приверженцами черных аксессуаров для телефонов Фото: Московец Илья © URA.RU Модным после выхода фильма о Барби розовые аксессуары для телефонов жители Челябинской области предпочли черные, голубые и зеленые. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», в салонах связи никакого всплеска на продукцию розового цвета нет. «Жители региона не стали спешить с поддержкой тренда на розовое. Показатели продаж в течение всего июля держались примерно на одном уровне. В общем объеме проданных товаров лидируют черный, голубой и зеленый цвета. В то же время покупатели в Свердловской области за месяц на 40% увеличили спрос на наушники, чехлы и другие аксессуары розового цвета», — рассказали URA.RU в «МегаФоне». Челябинцы, если их трафик в интернете сравнивать с трафиком жителей других мегаполисов, реже остальных посещали сайты Барби-тематики. Вместе с омичами и пермяками жители Челябинска расположились в конце рейтинга городов-миллионщиков по объему трафика на подобных ресурсах. Возглавили топ москвичи, петербуржцы и самарцы. При этом челябинцы с удовольствием переделывали свои фотографии под образ Барби и Кена. Существенный рост трафика на специальных интернет-сайтах начал фиксироваться со среды 26 июля и достиг пика в выходные. За два дня объем передачи данных на таких ресурсах вырос в 15 раз. Скачок посещаемости стал одним из самых резких в течение года. Менять стиль челябинцы предпочли только виртуально. В жизни они сохранили свой образ, проголосовав в пользу естественной внешности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Модным после выхода фильма о Барби розовые аксессуары для телефонов жители Челябинской области предпочли черные, голубые и зеленые. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», в салонах связи никакого всплеска на продукцию розового цвета нет. «Жители региона не стали спешить с поддержкой тренда на розовое. Показатели продаж в течение всего июля держались примерно на одном уровне. В общем объеме проданных товаров лидируют черный, голубой и зеленый цвета. В то же время покупатели в Свердловской области за месяц на 40% увеличили спрос на наушники, чехлы и другие аксессуары розового цвета», — рассказали URA.RU в «МегаФоне». Челябинцы, если их трафик в интернете сравнивать с трафиком жителей других мегаполисов, реже остальных посещали сайты Барби-тематики. Вместе с омичами и пермяками жители Челябинска расположились в конце рейтинга городов-миллионщиков по объему трафика на подобных ресурсах. Возглавили топ москвичи, петербуржцы и самарцы. При этом челябинцы с удовольствием переделывали свои фотографии под образ Барби и Кена. Существенный рост трафика на специальных интернет-сайтах начал фиксироваться со среды 26 июля и достиг пика в выходные. За два дня объем передачи данных на таких ресурсах вырос в 15 раз. Скачок посещаемости стал одним из самых резких в течение года. Менять стиль челябинцы предпочли только виртуально. В жизни они сохранили свой образ, проголосовав в пользу естественной внешности.