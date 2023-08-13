В Новом Уренгое строители попались на краже денег мэрии

В Новом Уренгое руководители строительной организации похитили миллион рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое руководители организации, осуществляющей ремонт городской библиотеки, похитили у мэрии около одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Прокуратура Нового Уренгоя выявила факт хищения денежных средств при производстве работ по капитальному ремонту здания муниципальной библиотеки. Установлено, что подрядчик не выполнил предусмотренные сметной документацией работы по устройству гидроизоляции на сумму около одного миллиона рублей», — сообщает на официальном сайте пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

По факту хищения денег из бюджета мэрии возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует окружная прокуратура.