13 августа 2023
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11 августа 2023

В Новом Уренгое строители попались на краже денег мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония заливки первого бетона и закладки монет в основание школы № 41. Екатеринбург, строительная площадка, рабочий в каске, строитель, фундамент, строительство
В Новом Уренгое руководители строительной организации похитили миллион рублей Фото:

В Новом Уренгое руководители организации, осуществляющей ремонт городской библиотеки, похитили у мэрии около одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Прокуратура Нового Уренгоя выявила факт хищения денежных средств при производстве работ по капитальному ремонту здания муниципальной библиотеки. Установлено, что подрядчик не выполнил предусмотренные сметной документацией работы по устройству гидроизоляции на сумму около одного миллиона рублей», — сообщает на официальном сайте пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

По факту хищения денег из бюджета мэрии возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует окружная прокуратура.

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В Новом Уренгое руководители организации, осуществляющей ремонт городской библиотеки, похитили у мэрии около одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Прокуратура Нового Уренгоя выявила факт хищения денежных средств при производстве работ по капитальному ремонту здания муниципальной библиотеки. Установлено, что подрядчик не выполнил предусмотренные сметной документацией работы по устройству гидроизоляции на сумму около одного миллиона рублей», — сообщает на официальном сайте пресс-служба прокуратуры ЯНАО. По факту хищения денег из бюджета мэрии возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует окружная прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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