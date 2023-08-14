В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, где погибла семья с тремя детьми

15 августа 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Ход расследования на контроле у прокурора Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области по факту смертельного ДТП на «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО, где погибла семья — родители и их трое детей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела о ДТП в Тобольском районе, где 14 августа на 241-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в результате аварии погибли супружеская пара и трое их детей (9-ти, 15-ти и 7-ми лет). Уголовное дело возбуждено следователями УМВД, по статье „Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“», — сообщили в пресс-службе. Как ранее писало URA.RU, смертельная авария случилась после того, как автомобиль Infiniti выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. В иномарке, которую разорвало на части, ехали супруги и их пятеро детей, жители Тобольска. Двое выживших несовершеннолетних были доставлены в больницу.

В Тюменской области по факту смертельного ДТП на «трассе смерти» из Тюмени в ХМАО, где погибла семья — родители и их трое детей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела о ДТП в Тобольском районе, где 14 августа на 241-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в результате аварии погибли супружеская пара и трое их детей (9-ти, 15-ти и 7-ми лет). Уголовное дело возбуждено следователями УМВД, по статье „Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“», — сообщили в пресс-службе. Как ранее писало URA.RU, смертельная авария случилась после того, как автомобиль Infiniti выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. В иномарке, которую разорвало на части, ехали супруги и их пятеро детей, жители Тобольска. Двое выживших несовершеннолетних были доставлены в больницу.