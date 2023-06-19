Наплыв жителей ХМАО и ЯНАО привел к огромным очередям в тюменском аквапарке «ЛетоЛето»

Наплыв жителей ХМАО и ЯНАО привел к большим очередям в тюменском аквапарке «ЛетоЛето». Об этом URA.RU рассказал один из его сотрудников.
«С началом лета, в аквапарке стало значительно больше посетителей. В основном, приезжают люди из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Это видно по номерам автомобилей, которые гости оставляют на парковке «ЛетоЛето», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что иногда из-за очередей возникают конфликты. «Мы, как персонал, стараемся максимально быстро работать с клиентами, но делать это не всегда получается. Поэтому некоторым посетителям приходится постоять в очередях. Большинство клиентов относятся к этому с пониманием. Но конфликты иногда случаются», — отметил тюменец в разговоре с URA.RU.
В пресс-службу аквапарка «ЛетоЛето» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало о том, что житель Тюмени сломал палец ноги, отдыхая в аквапарке «ЛетоЛето». После этого мужчина через суд добился получения от компании компенсации в размере 300 тысяч рублей.
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