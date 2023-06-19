Наплыв жителей ХМАО и ЯНАО привел к огромным очередям в тюменском аквапарке «ЛетоЛето»

19 июня 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

В тюменском аквапарке «ЛетоЛето» стали часто возникать большие очереди Фото: Денис Моргунов © URA.RU Наплыв жителей ХМАО и ЯНАО привел к большим очередям в тюменском аквапарке «ЛетоЛето». Об этом URA.RU рассказал один из его сотрудников. «С началом лета, в аквапарке стало значительно больше посетителей. В основном, приезжают люди из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Это видно по номерам автомобилей, которые гости оставляют на парковке «ЛетоЛето», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что иногда из-за очередей возникают конфликты. «Мы, как персонал, стараемся максимально быстро работать с клиентами, но делать это не всегда получается. Поэтому некоторым посетителям приходится постоять в очередях. Большинство клиентов относятся к этому с пониманием. Но конфликты иногда случаются», — отметил тюменец в разговоре с URA.RU. В пресс-службу аквапарка «ЛетоЛето» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что житель Тюмени сломал палец ноги, отдыхая в аквапарке «ЛетоЛето». После этого мужчина через суд добился получения от компании компенсации в размере 300 тысяч рублей.

Наплыв жителей ХМАО и ЯНАО привел к большим очередям в тюменском аквапарке «ЛетоЛето». Об этом URA.RU рассказал один из его сотрудников. «С началом лета, в аквапарке стало значительно больше посетителей. В основном, приезжают люди из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Это видно по номерам автомобилей, которые гости оставляют на парковке «ЛетоЛето», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что иногда из-за очередей возникают конфликты. «Мы, как персонал, стараемся максимально быстро работать с клиентами, но делать это не всегда получается. Поэтому некоторым посетителям приходится постоять в очередях. Большинство клиентов относятся к этому с пониманием. Но конфликты иногда случаются», — отметил тюменец в разговоре с URA.RU. В пресс-службу аквапарка «ЛетоЛето» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что житель Тюмени сломал палец ноги, отдыхая в аквапарке «ЛетоЛето». После этого мужчина через суд добился получения от компании компенсации в размере 300 тысяч рублей.