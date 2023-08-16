По словам сотрудника ПВЗ, большая часть заказов — школьная форма Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за ажиотажа перед первым сентября пункты выдачи заказов Wildberries работают в усиленном режиме. Часть из них переполнена, в других — очереди на выдачу и в примерочные. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал сотрудник компании.

«В последнюю неделю очереди просто огромные! На пункты приходят целыми семьями. Заказывают по несколько размеров одежды и обуви сразу и перемеряют все в примерочных. Одна школьная форма. Из-за этого большие очереди. Плюс из-за большого количества товара, пришлось часть примерочных переоборудовать под склад, осталось всего две свободные под покупателей», — рассказывает сотрудник Wildberries.

По словам собеседника агентства, среди посетителей нередко случаются конфликты. Покупатели ругаются как друг с другом, так и с операторами пунктов выдачи заказов. «Народ устает ждать в очередях, начинает ругаться, нервничать. Родители подгоняют детей, которые медленно одеваются, уговаривают. Плюс иногда покупатели путают пакеты на возврат и неправильно кладут одежду. Начинаем искать, выяснять, перепроверять каждый штрих-код и время на обслуживание одного клиента увеличивается», — добавляет тюменец.

Агентство направило запрос на адрес маркетплейса Wildberries. Ответ на него ожидается.