16 августа 2023

Тюменцы начали бронировать дома для новогодних корпоративов

© Служба новостей «URA.RU»
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Финская улочка. Тюмень, загородный дом, новогодняя елка, новый год, загородное жилье, елочные игрушки, загородная недвижимость
Информация о ценах представлена не везде, но тюменцы все равно бронируют коттеджи Фото:

Жители Тюмени, не дожидаясь окончания лета, уже бронируют загородные дома для празднования Нового года. Об этом URA.RU рассказали сотрудники нескольких баз отдыха. При этом, окончательные цены на дома и коттеджи известны не везде.

«У нас уже идет запись в листе ожидания, на даты с 31 декабря по 2 января уже все забронировано. Предварительно пока без стоимости. Прайс будет в конце ноября — начале декабря», — сообщили в отделе бронирования эко-парка «Тайга».

В загородном клубе «Кулига парк» также сообщили, что на праздничные даты в январе также идет активная бронь. Там стоимость коттеджа с термальным источником начинается от 75 тысяч рублей.

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Жители Тюмени, не дожидаясь окончания лета, уже бронируют загородные дома для празднования Нового года. Об этом URA.RU рассказали сотрудники нескольких баз отдыха. При этом, окончательные цены на дома и коттеджи известны не везде. «У нас уже идет запись в листе ожидания, на даты с 31 декабря по 2 января уже все забронировано. Предварительно пока без стоимости. Прайс будет в конце ноября — начале декабря», — сообщили в отделе бронирования эко-парка «Тайга». В загородном клубе «Кулига парк» также сообщили, что на праздничные даты в январе также идет активная бронь. Там стоимость коттеджа с термальным источником начинается от 75 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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