Тюменцы начали бронировать дома для новогодних корпоративов

Жители Тюмени, не дожидаясь окончания лета, уже бронируют загородные дома для празднования Нового года. Об этом URA.RU рассказали сотрудники нескольких баз отдыха. При этом, окончательные цены на дома и коттеджи известны не везде.
«У нас уже идет запись в листе ожидания, на даты с 31 декабря по 2 января уже все забронировано. Предварительно пока без стоимости. Прайс будет в конце ноября — начале декабря», — сообщили в отделе бронирования эко-парка «Тайга».
В загородном клубе «Кулига парк» также сообщили, что на праздничные даты в январе также идет активная бронь. Там стоимость коттеджа с термальным источником начинается от 75 тысяч рублей.
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