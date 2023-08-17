Губернатор Моор превратил торжество ко Дню области в чествование бойцов СВО

Тюменский губернатор Александр Моор кардинально пересмотрел главный месседж празднования 79-летия создания региона 18 августа. Мероприятие, на которое был собран тюменский истеблишмент, не стало отчетным для Моора, баллотирующегося на новый срок. Оно превратилось в чествование тюменцев, служащих в зоне спецоперации. Об этом URA.RU сообщил инсайдер из тюменской политики.
«Еще задолго до мероприятия организаторы направили приглашения на концерт в ДК „Нефтяник“ родным нескольких десятков военнослужащих. Уже во время своего выступления Моор попросил их встать и зал аплодировал матерям и супругам военных тюменцев. Затем губернатор попросил почтить минутой молчания память погибших. Так, Моор задал тон на все оставшееся торжество», — поделился источник.
Отдельным блоком стало вручение боевых наград тюменцам, а также видеоприветствие из Краснодона, которому Тюменская область второй год помогает восстанавливать социальную инфраструктуру. После того как аудитории показали несколько видеообращений тюменцев, служащих в зоне СВО, вернуться к празднованию именно 79-летия Тюменской области оказалось невозможным. Каждый новый выступающий будь то спикер ли облдумы Фуат Сайфитдинов, сенатор Павел Тараканов или экс-губернатор Ямала Юрий Неелов, посчитал необходимым пожелать скорейшей победы России и возвращения тюменцев домой. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
Сайфитдинов и Неелов также особо отметили своих земляков, которые не бегали от военкомов, а добровольно пошли на фронт. «Рядом с ними себя иначе чувствуешь, — признался Неелов — потому что одно дело рассуждать о чем-то, а другое — добровольно пойти под пули».
Неожиданный поворот темы мероприятия в зале восприняли благожелательно: и на видеоприветствия, и на выступления аудитория реагировала долгими и искренними аплодисментами. Общий эффект смазывало только следование установкам Минобороны: лица тюменцев в роликах с зоны СВО были либо скрыты масками, либо замазаны.
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