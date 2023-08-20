20 августа 2023
19 августа 2023
18 августа 2023

Тюменские власти планируют переманить к себе звезду из Екатеринбурга

Тюменский департамент культуры собирается позвать Niletto с бесплатным концертом
© Служба новостей «URA.RU»
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Музыкальный фестиваль Summer Fest: NILETTO. Екатеринбург, niletto, нилетто, прытков данил
Niletto стал одним из главных кандидатов у тюменских чиновников Фото:

На празднование 80-летия Тюменской области в следующем году собираются пригласить с концертом Данила Прыткова, более известного как Niletto. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному департаменту культуры.

«Обсуждение 80-летия области сейчас происходит на уровне предложений, но в сфере культуры высокопоставленным лицам нравится идея пригласить с концертом Niletto. У парня хорошая подвязка к региону, так как родился он в Тюмени. Песни у него популярные и сам он умеет зажигать толпу», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Также он уточнил, что кроме него серьезных кандидатов пока нет, однако решение о концерте Прыткова в Тюмени будет приниматься уже в следующем году. К этому моменту, как считает источник, могут появиться более привлекательные варианты.

URA.RU направило запрос в департамент культуры Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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На празднование 80-летия Тюменской области в следующем году собираются пригласить с концертом Данила Прыткова, более известного как Niletto. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному департаменту культуры. «Обсуждение 80-летия области сейчас происходит на уровне предложений, но в сфере культуры высокопоставленным лицам нравится идея пригласить с концертом Niletto. У парня хорошая подвязка к региону, так как родился он в Тюмени. Песни у него популярные и сам он умеет зажигать толпу», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Также он уточнил, что кроме него серьезных кандидатов пока нет, однако решение о концерте Прыткова в Тюмени будет приниматься уже в следующем году. К этому моменту, как считает источник, могут появиться более привлекательные варианты. URA.RU направило запрос в департамент культуры Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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