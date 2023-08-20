Тюменские власти планируют переманить к себе звезду из Екатеринбурга

На празднование 80-летия Тюменской области в следующем году собираются пригласить с концертом Данила Прыткова, более известного как Niletto. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному департаменту культуры.
«Обсуждение 80-летия области сейчас происходит на уровне предложений, но в сфере культуры высокопоставленным лицам нравится идея пригласить с концертом Niletto. У парня хорошая подвязка к региону, так как родился он в Тюмени. Песни у него популярные и сам он умеет зажигать толпу», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Также он уточнил, что кроме него серьезных кандидатов пока нет, однако решение о концерте Прыткова в Тюмени будет приниматься уже в следующем году. К этому моменту, как считает источник, могут появиться более привлекательные варианты.
URA.RU направило запрос в департамент культуры Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.