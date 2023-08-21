Швеция отказалась поставлять Украине истребители Gripen

21 августа 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Швеция пока не планирует поставлять на Украину истребители Gripen, заявил Ульф Кристерссон Фото: Finnish Aviation Museum/Flickr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Королевство Швеция пока не планирует отправлять истребители Gripen на Украину. Об этом рассказал премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. «Пока новых обязательств по передаче шведских самолетов Украине нет», — передает слова Кристерссона The Guardian. Он добавил, что Швеция не находится в той ситуации, которая позволяла бы ей отправлять авиацию в другую страну. Кристерссон также отметил, что Швеция как географически большая страна вынуждена обеспечивать свою защиту до тех пор пока не входит в состав НАТО. Ранее стало известно, что Украина официально обратилась к Швеции с просьбой рассмотреть возможность передачи истребителей Gripen в Киев. Однако, предварительные заявления министра обороны Швеции указывают на то, что страна не намерена отправлять Украине истребители Gripen.

Королевство Швеция пока не планирует отправлять истребители Gripen на Украину. Об этом рассказал премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. «Пока новых обязательств по передаче шведских самолетов Украине нет», — передает слова Кристерссона The Guardian. Он добавил, что Швеция не находится в той ситуации, которая позволяла бы ей отправлять авиацию в другую страну. Кристерссон также отметил, что Швеция как географически большая страна вынуждена обеспечивать свою защиту до тех пор пока не входит в состав НАТО. Ранее стало известно, что Украина официально обратилась к Швеции с просьбой рассмотреть возможность передачи истребителей Gripen в Киев. Однако, предварительные заявления министра обороны Швеции указывают на то, что страна не намерена отправлять Украине истребители Gripen.