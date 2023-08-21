Швеция отказалась поставлять Украине истребители Gripen

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Швеция пока не планирует поставлять на Украину истребители Gripen, заявил Ульф Кристерссон Фото:
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Королевство Швеция пока не планирует отправлять истребители Gripen на Украину. Об этом рассказал премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

«Пока новых обязательств по передаче шведских самолетов Украине нет», — передает слова Кристерссона The Guardian. Он добавил, что Швеция не находится в той ситуации, которая позволяла бы ей отправлять авиацию в другую страну. Кристерссон также отметил, что Швеция как географически большая страна вынуждена обеспечивать свою защиту до тех пор пока не входит в состав НАТО.

Ранее стало известно, что Украина официально обратилась к Швеции с просьбой рассмотреть возможность передачи истребителей Gripen в Киев. Однако, предварительные заявления министра обороны Швеции указывают на то, что страна не намерена отправлять Украине истребители Gripen.

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Королевство Швеция пока не планирует отправлять истребители Gripen на Украину. Об этом рассказал премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. «Пока новых обязательств по передаче шведских самолетов Украине нет», — передает слова Кристерссона The Guardian. Он добавил, что Швеция не находится в той ситуации, которая позволяла бы ей отправлять авиацию в другую страну. Кристерссон также отметил, что Швеция как географически большая страна вынуждена обеспечивать свою защиту до тех пор пока не входит в состав НАТО. Ранее стало известно, что Украина официально обратилась к Швеции с просьбой рассмотреть возможность передачи истребителей Gripen в Киев. Однако, предварительные заявления министра обороны Швеции указывают на то, что страна не намерена отправлять Украине истребители Gripen.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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