Швеция отказалась поставлять Украине истребители Gripen

Королевство Швеция пока не планирует отправлять истребители Gripen на Украину. Об этом рассказал премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.
«Пока новых обязательств по передаче шведских самолетов Украине нет», — передает слова Кристерссона The Guardian. Он добавил, что Швеция не находится в той ситуации, которая позволяла бы ей отправлять авиацию в другую страну. Кристерссон также отметил, что Швеция как географически большая страна вынуждена обеспечивать свою защиту до тех пор пока не входит в состав НАТО.
Ранее стало известно, что Украина официально обратилась к Швеции с просьбой рассмотреть возможность передачи истребителей Gripen в Киев. Однако, предварительные заявления министра обороны Швеции указывают на то, что страна не намерена отправлять Украине истребители Gripen.
Королевство Швеция пока не планирует отправлять истребители Gripen на Украину. Об этом рассказал премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. «Пока новых обязательств по передаче шведских самолетов Украине нет», — передает слова Кристерссона The Guardian. Он добавил, что Швеция не находится в той ситуации, которая позволяла бы ей отправлять авиацию в другую страну. Кристерссон также отметил, что Швеция как географически большая страна вынуждена обеспечивать свою защиту до тех пор пока не входит в состав НАТО. Ранее стало известно, что Украина официально обратилась к Швеции с просьбой рассмотреть возможность передачи истребителей Gripen в Киев. Однако, предварительные заявления министра обороны Швеции указывают на то, что страна не намерена отправлять Украине истребители Gripen.