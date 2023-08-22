Обломки сбитого беспилотника повредили жилой дом и несколько автомобилей Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Красногорске рухнул беспилотник. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Беспилотник рухнул на Пятницком шоссе в Москве. Один из жилых домов получил повреждения — выбиты стекла на нескольких этажах», — передают журналисты. Информации о пострадавших пока не было.

«Жители Красногорска вышли на улицу и рассматривают обломки после взрывов над городом», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской весны». К дому прибыли полиция, реанимация и газовая служба.

Фото: telegram-канал «Военкоры русской весны»