Shot: в Красногорске рухнул беспилотник. Фото

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Обстрел под Луганском, разбитая машина
Обломки сбитого беспилотника повредили жилой дом и несколько автомобилей Фото:
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В Красногорске рухнул беспилотник. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Беспилотник рухнул на Пятницком шоссе в Москве. Один из жилых домов получил повреждения — выбиты стекла на нескольких этажах», — передают журналисты. Информации о пострадавших пока не было.

«Жители Красногорска вышли на улицу и рассматривают обломки после взрывов над городом», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской весны». К дому прибыли полиция, реанимация и газовая служба.

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В Красногорске рухнул беспилотник. Об этом сообщают telegram-каналы. «Беспилотник рухнул на Пятницком шоссе в Москве. Один из жилых домов получил повреждения — выбиты стекла на нескольких этажах», — передают журналисты. Информации о пострадавших пока не было. «Жители Красногорска вышли на улицу и рассматривают обломки после взрывов над городом», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской весны». К дому прибыли полиция, реанимация и газовая служба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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