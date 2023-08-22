Обломки сбитого беспилотника повредили жилой дом и несколько автомобилей
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Красногорске рухнул беспилотник. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Беспилотник рухнул на Пятницком шоссе в Москве. Один из жилых домов получил повреждения — выбиты стекла на нескольких этажах», — передают журналисты. Информации о пострадавших пока не было.
«Жители Красногорска вышли на улицу и рассматривают обломки после взрывов над городом», — пишет telegram-канал «Военкоры Русской весны». К дому прибыли полиция, реанимация и газовая служба.
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