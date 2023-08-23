В Кургане построят крытую футбольную арену «Динамо» Фото: Илья Московец © URA.RU

Компания «Комстрой» из Нижнего Новгорода построит в Кургане футбольную арену «Динамо» с административным зданием и мини-футбольным полем. Объекты станут частью спорткомплекса, который будет расположен в 7 микрорайоне Заозерного. Информация об этом сообщается на сайте строительной организации.

«Группа ПСК „Комстрой“ задействована во второй очереди строительства спорткомплекса в 7 микрорайоне Кургана. По проекту мы устанавливаем три сооружения объединения „Динамо“ — капитальное административное здание, крытое футбольное поле, а также мини-футбольное поле под навесом в стандарте FIFA и UEFA U10-12», — сообщает пресс-служба застройщика.

Административное здание будет включать восемь раздевалок с душевыми, медкабинет, многофункциональный спортзал площадью 128 квадратных метров, помещения для тренеров, персонала и посетителей. По данным застройщика, основной объем работ в планах окончить до конца 2023 года. В них входит проектирование, производство металлоконструкций и строительно-монтажные работы. Кроме трех объектов компании «Комстрой», на территории будущего комплекса площадью более 22 тысяч квадратных метров появятся три-четыре спортивные площадки и парк-зона.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Кургана, чтобы выяснить подробности строительства. На момент публикации ответ от пресс-службы мэрии не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане появится два новых физкультурно-оздоровительных комплекса. Стоимость строительства ФОКа в микрорайоне Восточный составляет более 157 млн рублей. Еще один спортивный объект за 196 млн рублей построят в микрорайоне Заозерный. Подрядчиком выступает предприятие «Курганстальмост».

В Кургане построят крытую футбольную арену «Динамо» Фото: пресс-служба компании «Комстрой»

Также будут построено мини-футбольное поле с навесом и административное здание Фото: пресс-служба компании «Комстрой»

Строительством трех объектов будет заниматься компания «Комстрой» из Нижнего Новгорода Фото: пресс-служба компании «Комстрой»

Строительство объектов запланировано в 7 микрорайоне Заозерного Фото: пресс-служба компании «Комстрой»