23 августа 2023

В Екатеринбурге задержали рейс в Нижний Новгород на шесть часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, полет, самолет, red wings
Самолет вылетел из Екатеринбурга с задержкой в шесть часов Фото:

В Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании Red Wings в Нижний Новгород на шесть часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс WZ-1029 должен был вылететь из Екатеринбурга в Нижний Новгород 23 августа в 16:40, однако вылет лайнера перенесли на 22:53, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на шесть часов на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании Red Wings в Нижний Новгород на шесть часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс WZ-1029 должен был вылететь из Екатеринбурга в Нижний Новгород 23 августа в 16:40, однако вылет лайнера перенесли на 22:53, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на шесть часов на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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