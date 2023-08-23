Самолет вылетел из Екатеринбурга с задержкой в шесть часов
В Екатеринбурге задержали рейс авиакомпании Red Wings в Нижний Новгород на шесть часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс WZ-1029 должен был вылететь из Екатеринбурга в Нижний Новгород 23 августа в 16:40, однако вылет лайнера перенесли на 22:53, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причины задержки рейса на шесть часов на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.